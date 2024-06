Incendio de maleza arde cerca de la autopista 10 en el área de Cabazón

Un incendio forestal ardió cerca de la autopista 10 el martes por la tarde en la comunidad de Cabazón en el condado de Riverside.

El incendio se produjo en unos 60 acres cerca de Bonita Avenue y Elm Street. Las llamas y el humo comenzaron a elevarse desde el área alrededor de las 1:00 p.m.

A las 2 p.m., los bomberos todavía no tenían contención del incendio.

El incendio se produjo aproximadamente a media milla de los carriles en dirección este de la Autopista 10. No se reportaron cierres de carreteras el martes por la tarde.

"El incendio está generando una cantidad significativa de humo, lo que afecta la I-10", dijo el Departamento de Bomberos del condado de Riverside. "Por favor, eviten el área debido a los impactos en la calidad del aire mientras los bomberos trabajan para contener el incendio".

No se reportaron heridos. No hubo ninguna amenaza inmediata para los edificios de la zona.

Aviones lanzadores de agua acudieron al lugar.

Los detalles sobre la causa no estuvieron disponibles de inmediato.

