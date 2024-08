Detienen a una persona tras incendio de maleza en San Bernardino

Una persona fue detenida en relación con un incendio forestal en San Bernardino que destruyó varias casas en un vecindario en la ladera de una colina y provocó órdenes de evacuación en el área inmediata el lunes.

El incendio se produjo en la cuadra 3300 de Beverly Drive en el área de Little Mountain. Se informó alrededor de las 2:40 p. m. cuando la temperatura en el área era de 109 grados.

El incendio se describió rápidamente como una "amenaza estructural inmediata" y a las 5:15 p. m., se había extendido a 54 acres con un 25% de contención, según Cal Fire.

