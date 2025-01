Incendios en California: la dura batalla que libran los bomberos bajo condiciones críticas

Mientras las llamas arrasaban rápidamente los barrios de la comunidad de Pacific Palisades en el condado de Los Ángeles, la lucha contra el fuego se vio obstaculizada por varios problemas importantes, como la velocidad del viento y la presión del agua.

Los vientos extremos, que se esperaba que continuaran entre el miércoles y el jueves, alcanzaron los 60 mph, lo que hizo que los aviones de extinción de incendios quedaran en tierra mientras las llamas se propagaban rápidamente durante la noche. Los problemas de presión del agua, en un momento dado y durante varias horas, afectaron la capacidad de suministrar agua a los hidrantes, reconocieron los funcionarios en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Janisse Quinones, directora ejecutiva e ingeniera en jefe del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, dijo que tres grandes tanques de agua, de aproximadamente 1 millón de galones cada uno, se vieron afectados.

"Nos quedamos sin agua, y el primer tanque se agotó aproximadamente a las 4:45 p. m. de ayer", dijo Quinones. "Nos quedamos sin agua en el segundo tanque aproximadamente a las 8:30 p. m., y el tercer tanque aproximadamente a las 3 a. m. de esta mañana".

Quinones dijo que el DWP no pudo llenar los tanques, que ayudan con la presión en los hidrantes, lo suficientemente rápido.

"No pudimos llenar los tanques lo suficientemente rápido, por lo que el consumo de agua fue más rápido de lo que podemos proporcionar agua en nuestra línea principal", dijo Quinones.

Los incendios forestales que arrasaron el barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles obligaron a muchas estrellas de Hollywood

Durante las preguntas, un funcionario dijo que a las 3 a.m. "todos los hidrantes se secaron".

La jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, dijo que todos los aviones de extinción de incendios se quedaron en tierra a partir de las 7 p.m. del martes debido a los fuertes vientos. Dijo que se pondrían en el aire tan pronto como las condiciones climáticas lo permitieran.

Se pronostican condiciones de alerta roja, incluidos fuertes vientos, hasta el jueves. Crowley dijo que nunca ha visto vientos como las poderosas ráfagas que arrasaron Pacific Palisades en sus 25 años de carrera.

Mark Pestrella, director de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles, dijo que el sistema de hidrantes "no fue diseñado para combatir incendios forestales".

"Un combate contra incendios con múltiples hidrantes que extraen agua del sistema durante varias horas es insostenible", dijo Pestrella. "Es por eso que el apoyo aéreo es tan crítico para combatir el fuego y, desafortunadamente, el viento y la visibilidad aérea han impedido que se brinde ese apoyo al depósito de agua del condado; sin embargo, los depósitos de agua abiertos del condado y de la ciudad están disponibles y en espera. Una vez que ese apoyo esté disponible, contaremos con aviones y helicópteros para extraer agua de nuestro sistema.

Un reportero en escena muestra cómo se encuentra el estado.

"También necesitamos que los clientes comprendan que es realmente inútil intentar apagar el fuego con la manguera en su casa, eso no es algo que yo recomendaría que hicieran. Pero, de hecho, les pediría que apaguen el agua y el gas, ambas cosas antes de desalojar sus casas, para que podamos seguir teniendo ese suministro de agua para el sistema de hidrantes, el sistema de transporte está funcionando con muchos, muchos cierres".

NBCLA encontró residentes con mangueras de jardín, algunos de pie en los tejados, intentando regar las casas y los patios con mangueras de jardín.

El incendio de Palisades fue uno de los tres grandes incendios forestales que ardieron el miércoles en el condado de Los Ángeles. Ha quemado casi 3,000 acres y destruido 1,000 estructuras.

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, dijo en la conferencia de prensa del miércoles que los recursos para combatir incendios estaban en su lugar antes de los incendios debido a las condiciones de bandera roja, pero los bomberos se enfrentan a algunas de las condiciones más peligrosas que hayan visto nunca.

"No hay suficientes bomberos en el condado de Los Ángeles para hacer frente a cuatro incendios separados de esta magnitud", dijo Marrone. "El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles estaba preparado para uno o dos incendios forestales importantes, pero no para los cuatro. Esta no es una alerta de bandera roja normal".

El incendio de Eaton cerca de la comunidad de Altadena, en las faldas de las montañas, también provocó órdenes de evacuación en el Valle de San Gabriel al este de Los Ángeles después de que comenzó el martes por la noche.

El incendio de Hurst comenzó a última hora del martes en Sylmar, ubicado en el norte del Valle de San Fernando de Los Ángeles.

La madrugada del miércoles, el incendio Woodley quemó más de 75 acres en la cuenca de Sepulveda en el oeste del Valle de San Fernando de Los Ángeles.