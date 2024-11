“Ahorré parte de mi vida”: incendio Mountain destruye huertos de aguacates en el condado de Ventura

El incendio Mountain ha quemado al menos 192 estructuras, pero también ha destruido miles de acres de cultivos, dijeron autoridades de la agricultura del condado de Ventura.

“De los 20,000 acres que se han visto afectados, más de la mitad son de cultivos”, dijo Korinne Bell, Comisionada de Agricultura del Condado de Ventura.

Uno de los campos agrícolas que ha sido consumido por las llamas son los huertos de aguacates y cítricos en la comunidad de Somis, como el de Sergio Acevedo.

"Es la devastación más grande que ha ocurrido en el condado, principalmente afectando árboles”, dijo Acevedo, agricultor afectado por el incendio.

Cien de los 300 árboles frutales del cultivo Acevedo fueron destruidos la semana pasada por el incendio. El huerto de dos acres de terreno en la comunidad de Somis, en el condado de Ventura, no contaba con seguro de incendio.

“[Siento] frustración porque una de las cosas es que había muchas personas que no teníamos aseguranza”, dijo Acevedo.

Bell dijo que el condado Ventura ocupa el puesto número 10 en el campo agrícola en todo el estado.

"Ocupamos el puesto número uno en el estado en aguacates y lamentablemente los aguacates han sido duramente afectados por este incendio hasta ahora, por lo que tenemos más de 500 acres de aguacates que han sido dañados o destruidos, lo que equivale a más de $4 millones en ingresos", dijo Bell durante una conferencia de prensa el lunes.

Acevedo, que actualmente tiene 75 años, asegura que compró el cultivo hace 24 años, pero como la propiedad no cuenta con una estructura, le fue difícil asegurarla.

“Ahorré parte de mi vida, mis ahorros que tenía los invertí en eso”, contó Acevedo. “Fue mi sueño americano, llego como todos, soy de la generación vieja que trabajo entre 60 a 90 horas por semana”.

Vecinos del condado de Ventura se están adaptando y tratando de encontrar el siguiente paso en la recuperación tras perder sus hogares a causa del incendio Mountain.

Acevedo estima que los daños del huerto de árboles frutales están valorados entre 15 a 20 mil dólares.

“Hay que mover, sacar todo, moler, traer la tierra y volver a preparar para sembrar”, señaló.

Aun volviendo a plantar, Acevedo tendrá que esperar por lo menos tres años para volver a levantar una cosecha y dice que no tiene los recursos para hacerlo porque está en vísperas de jubilarse.

La familia Acevedo estima que un tercio del huerto de árboles frutales resultó dañado durante el incendio y esperan que con la ayuda del público puedan darle vida a este lugar que un día fue mágico.

“Ahora la comunidad, ojalá lo puedan apoyar, si van al GoFundMe: 'Help Sergio rebuild his Dream Ranch after the Mountain Fire'”, dijo Wendy Acevedo, la hija de Sergio.

El condado de Ventura dijo que a partir del 14 de noviembre habilitará un centro de recursos para los damnificados por el incendio Mountain en la Oficina de Educación, ubicada en el 5100 de la calle Adolfo Road en la ciudad de Camarillo.