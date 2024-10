Identifican a 3 de las 5 víctimas mortales de accidente aéreo en la isla Catalina

Autoridades de Los Ángeles identificaron este jueves a tres de las víctimas de un accidente de avioneta ocurrido en la isla Catalina el martes por la noche.

El médico forense del condado de Los Ángeles dio a conocer los nombres y las edades de tres de las cinco personas encontradas muertas en el lugar.

Una de las personas fallecidas en el accidente era Haris Ali, de 33 años, de Fullerton.

Se confirmó que otro cuerpo recuperado del accidente era el de Margaret Mary Fenner, de 55 años.

También falleció el propietario registrado del avión identificado como Ali Reza Safai, de 73 años, de West Hills. La esposa de Safai lo identificó como una de las personas a bordo del avión. La oficina del forense también confirmó que Safai era una de las víctimas.

Las otras dos víctimas son hombres de unos 30 años, pero sus nombres no han sido dados a conocer.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 p.m. Las autoridades dijeron que entre cinco y seis personas estaban a bordo del avión cuando se estrelló aproximadamente a una milla al oeste del aeropuerto.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, recibieron una alerta de emergencia S.O.S., informándoles de que alguien estaba involucrado en un accidente.

Se cree que el avión despegó del Aeropuerto Municipal de Santa Mónica y aterrizó en el Aeropuerto Catalina a unas 30 millas de la costa del Condado de Los Ángeles alrededor de las 6 p.m. del martes. El avión despegó nuevamente alrededor de las 8 p.m., pero no estaba claro hacia dónde se dirigía. Fue entonces cuando las autoridades recibieron la alerta de emergencia.

