“Las 24 horas del día”: ICE explica cómo se llevan a cabo sus operativos contra inmigrantes indocumentados

Los operativos de arresto y deportación de inmigrantes han aumentado en diversas ciudades de Estados Unidos desde el inicio de la administración del nuevo presidente, Donald Trump.

De acuerdo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solo el domingo se realizaron más de 1,000 arrestos en todo el país.

En un comunicado enviado a Telemundo 52, un vocero de ICE dijo que la agencia ha recibido un gran número de consultas sobre “actividades sospechosas de aplicación de la ley del ICE en lugares específicos y la gran mayoría han sido inexactas”.

De acuerdo con el vocero, mientras no todos los vehículos del ICE están marcados, “los oficiales o agentes del ICE que realizan actividades de aplicación de la ley serán claramente identificables por el parche en sus chalecos que muestra ICE/POLICE”.

El comunicado además explica:

“Como una de las tres direcciones operativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU., Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO por sus siglas en inglés) es la principal autoridad federal de aplicación de la ley a cargo de hacer cumplir las leyes de inmigración a nivel nacional. La misión de ERO es proteger el país mediante el arresto y la deportación de quienes socavan la seguridad de las comunidades estadounidenses y la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos, y sus principales áreas de enfoque son las operaciones de cumplimiento de la ley en el interior del país, la gestión de las poblaciones detenidas y no detenidas de la agencia y la repatriación de no ciudadanos que han recibido órdenes finales de deportación. La fuerza laboral de ERO consta de más de 7,700 agentes de apoyo policiales y no policiales en 25 oficinas de campo nacionales y 208 ubicaciones en todo el país, 30 puestos en el extranjero y múltiples asignaciones de viaje de servicio temporal a lo largo de la frontera”.

El comunicado agrega que los operativos se basan en investigaciones y no son aleatorios.

“La actividad de cumplimiento de la ley de ERO se lleva a cabo las 24 horas del día, sin embargo, ICE no realiza redadas, ni la agencia opera bloqueos de carreteras o puestos de control. Los recursos de cumplimiento de ICE se basan en pistas impulsadas por inteligencia y los oficiales de ICE no apuntan a los no ciudadanos indiscriminadamente”.

A nivel local, la sede de la DEA en Los Ángeles dijo que está cooperando con las entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley en los esfuerzos de control de inmigración.

Asimismo, otras organizaciones federales como el FBI, ATF, CBP y el Servicio de Alguaciles de EE.UU., han recibido órdenes de cooperar con los operativos de arresto de inmigrantes en otras ciudades como Chicago.

Conozca sus derechos

La abogada experta en inmigración ha ofrecido dos consejos para estar preparado. En primer lugar, “no comente con nadie, empleados o trabajadores su estatus migratorio. Es mejor guardar silencio y no comentar. No sabemos si después esto va a usarse en su contra”, dijo Alma Rosa Nieto.

Y, en segundo lugar, asesórese de un abogado competente de inmigración para ver si tiene opciones, no se auto descalifique. Muy importante estar asesorado no por el vecino, no por su cuñado, sino por un abogado en su caso particular”, agrego Nieto.

Visita este artículo para ver una lista de recursos para obtener asesoría en temas de inmigración en el sur de California.