Miles rinden homenaje a infante de marina Dylan Merola fallecido en Afganistán

El cuerpo del Soldado de Primera de los Infantes de Marina, Dylan R. Merola, uno de los 13 miembros del servicio muertos en un atentado suicida en Afganistán, llegó el martes al sur de California el martes y llevado en procesión a Forest Lawn Covina Hills.

Miles se alinearon en aceras y pasos elevados de autopistas, muchos con banderas estadounidenses, a lo largo de la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Ontario.

Merola, de 20 años, de Rancho Cucamonga en el condado de San Bernardino, murió el 26 de agosto en el ataque en el aeropuerto de Kabul que también mató a otros 10 infantes de marina, un miembro del cuerpo de la Armada de los Estados Unidos y un soldado del Ejército de los Estados Unidos, junto con más de 100 afganos.

Otros dos Marines del sur de California, el Soldado de Primera Kareem Grant Nikoui, 20, de Norco, y el cabo Hunter López, de 22 años, de Indio, también murieron en el ataque.

“El hecho de que algo tan trágico pueda unir a la gente es asombroso”, dijo Brittany Wilcox, de Upland. "Tenemos oficiales y diputados de todo el sur de California participando".

La procesión también se encontró con una tremenda participación en Forest Lawn Covina Hills, donde los portadores del féretro ayudaron a cargar el ataúd cubierto con la bandera de Merola y los dolientes se unieron en la oscuridad.

"Por más desgarrador que sea, y fue, hubo alegría", dijo Anita "Gigi" Brinkman, de Walnut. "Todos estamos aquí como comunidad para mostrar apoyo a la familia. Eso es lo que queríamos hacer. Mostrar amor."

Los restos de otro infante de marina que murió en el ataque suicida en Afganistán llegó el viernes al condado de Riverside donde la comunidad le rindió homenaje.

“Esto es hermoso. Siento mucho las circunstancias. Pero quiero decirle a la familia de Dylan: "Todos ustedes son amados". ¿Y a los otros soldados que perdimos también? 'Todos ustedes son amados'” agregó Arnika Hughes, de West Covina.

Más temprano, en el paso elevado de la avenida San Antonio, dos hombres se aseguraron de que las 13 banderas que colocaron en la cerca estuvieran seguras para el momento emotivo en el que la procesión pasó por debajo de la Autopista 210.

"Es un día triste", dijo Mark Bertone, un residente de Upland. "Tengo un hijo que pasó ocho años de su vida dentro y fuera de Afganistán. Una parte de mí se siente bendecida de tenerlo todavía conmigo".

Bertone ideó un plan con la ciudad de Upland para cerrar la sección de la Avenida San Antonio.

"Es solo un niño local de Rancho Cucamonga", dijo. "Sabes que teníamos otro en Norco y otro en Indio. Tienes a estos jóvenes: 19, 20, 21 años, se presentan a trabajar para ayudar a más de cien mil personas a escapar de la tiranía de los talibanes y se han ido".

Gary Hester, un residente de Upland, dijo que es el máximo sacrificio.

"No me lo puedo imaginar", dijo. "Me está asfixiando con solo pensarlo. No puedo imaginar por lo que están pasando sus familias".

Dos infantes de marina del condado de Riverside se encontraban entre los 13 EEUU militares muertos en un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, confirmaron las autoridades el viernes.

Bertone agregó: "Si esto es lo que tenemos que hacer para honrar a esos 13 estadounidenses que perdieron la vida, esta es una pequeña muestra que podemos pagar para honrarlos".

Un funeral público para Merola será llevado a cabo el domingo, a las 2:30 p.m., en Forest Lawn, seguido de un funeral privado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.