Hombre exige a la ciudad dinero para reparar su auto que se dañó tras caída de ramas

Un hombre dijo que llevaba más de cinco meses esperando una respuesta de la ciudad de Los Ángeles con respecto a los daños que sufrió su vehículo cuando la rama de un árbol le cayó encima.

"El aire estaba fuerte, son de los aires que dicen de Santa Ana. Estaba demasiado fuerte en noviembre del año pasado”, dijo Lorenzo Borrayo.

Borrayo contó que dejó su camioneta estacionada frente a su casa, sin imaginarse que los intensos viejos provocarían que varias ramas de un árbol, que estaba algo seco, cayeran justo sobre su vehículo, causándole múltiples daños.

"El techo [las ramas] lo dobló todo. Todo el techo lo dañó. Entonces, tengo que quitarle todo el techo, y atrás, en la compuerta, en la compuerta le hizo un "damage" también”, dijo Borrayo.

Señaló que la camioneta, por la que pagó $15,000, era nueva, y estaba muy ilusionado porque había ahorrado durante bastante tiempo para adquirirla.

Tras el incidente, Borraya llevó el carro a un lugar de reparación donde le dijeron que arreglarlo le costaría $5,179.

“Me deprimí”, dijo Borraya.

Debido a que el árbol estaba en la acera, y las ramas que cayeron tras los vientos estaban secas, decidió presentar un reclamo con la ciudad de Los Ángeles y pedirles que se responsabilizaran por la reparación, pero el proceso, insiste, fue mucho más lento de lo que pensó.

"De noviembre pasó hasta marzo. En marzo, que no me atendían”, dijo. Pasaron cinco meses y no recibía respuesta, pero sí le dieron un número de caso. Tras no recibir una respuesta, Borraya llamó a Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde contactó a la ciudad de Los Ángeles para averiguar qué sucedería con su reclamo, y cabe mencionar que se enviaron múltiples peticiones, de hecho, estuvieron solicitando respuesta durante cinco meses y fue tras un último intento de determinar si habría una resolución, que Borrayo informó que finalmente se habían comunicado con él.

“Al día siguiente me contestaron, de que tú [Telemundo 52 Responde] le mandaste el mensaje, al día siguiente me contestaron y me dijeron que sí, que firmara esos papeles”, dijo Borrayo.

Al firmar los documentos, la ciudad le envió un cheque de $5,179.63 para cubrir sus costos.

Cabe mencionar que, aunque Telemundo 52 Responde solicitó a la ciudad de Los Ángeles en múltiples ocasiones enviarnos un comunicado con respecto al retraso en la resolución del caso, hasta ahora, no han contestado.