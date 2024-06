El icónico Arby’s de Hollywood cierra tras más de cinco décadas

Cualquiera que haya conducido por Hollywood por Sunset Boulevard puede haber visto el gran sombrero de vaquero marrón que atrae a los conductores hambrientos a pasar por un “delicioso” sándwich de rosbif.

Pero la ubicación icónica de Arby's en el corazón de Tinseltown cerró después de 55 años en el negocio.

En lugar de autos haciendo cola en su drive-thru, el letrero que dice adiós a Hollywood ahora está al lado del edificio etiquetado con graffiti.

Precios para comida rápido han subido bastante después que California aumentó la subida del salario mínimo.

Es el fin de una era para quienes viven y trabajan cerca de Sunset Boulevard y Bronson Avenue, especialmente para Logan Winship, quien creció comiendo sándwiches de Arby's desde que tenía 5 años.

“Me entristece mucho que se hayan quitado el sombrero”, dijo Winship. “Siempre recibía la comida de dos por seis. Ahora que lo están quitando, me rompe el corazón”.

La corporación Arby's ha eliminado la franquicia de Hollywood de su sitio web.

Según se informa, el gerente general del restaurante había culpado al aumento de los costos de los alimentos y a la nueva ley que exige que las cadenas de comida rápida con 60 o más locales paguen a sus trabajadores al menos 20 dólares la hora.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.