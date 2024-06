Identifican a joven acusado de lanzar fuegos artificiales cerca del muelle de Hermosa Beach

Un guardia de seguridad que estaba en Hermosa Beach la noche en que un grupo de adolescentes lanzó ilegalmente fuegos artificiales cerca de un popular muelle recordó cómo intentó detener a los adolescentes acusados ​​de causar la conmoción.

Según la policía, un grupo de adolescentes en bicicletas eléctricas hirió a varias personas el sábado por la noche cuando dispararon fuegos artificiales cerca de Pier Plaza.

“Fue una fuerte explosión. A mucha gente le dolieron los tímpanos y muchas personas salpicaron la cara, incluido uno de nuestros clientes”, dijo Beau Bowden, que trabajaba en seguridad en Patrick Molloy's cuando el grupo de adolescentes encendió los fuegos artificiales frente a los bares concurridos.

Las personas que utilizan bicicletas eléctricas causan estragos en las comunidades costeras, desobedecen las leyes de tránsito y molestan a los residentes.

Bowden dijo que la gente intentó impedir que los adolescentes se fueran.

“Una turba enojada comenzó a rodear a este joven”, dijo. “Entré allí, los agarré para que la gente supiera que, ya sabes, todo está bajo control”.

Cuando llegó la policía, Bowden dijo que los adolescentes ya se habían ido. Sin embargo, dos niños regresaron voluntariamente y fueron detenidos, según la policía. Como no fueron ellos quienes lanzaron los fuegos artificiales, fueron entregados a sus padres.

Las autoridades dijeron que el video del incidente les ayudó a identificar al adolescente que detonó los fuegos artificiales. Ese chico aún no ha sido arrestado. La policía dijo que podría enfrentar cargos desde un delito menor de encender fuegos artificiales en un lugar público hasta un delito grave de agresión con un arma mortal.

Esto se produce pocos días después de que la ciudad promulgara una ordenanza de emergencia que otorga a los agentes más autoridad para tomar medidas enérgicas contra las infracciones de bicicletas eléctricas y aumentar las multas.

“No pareció servir de mucho, al menos de inmediato, porque los niños volvieron a hacer sus travesuras habituales”, dijo Bowden, y agregó que está muy preocupado por la proximidad del feriado del 4 de julio.

La estacion hermana NBC4 ha informado sobre los problemas de los adolescentes en bicicletas eléctricas y “motocicletas eléctricas” ilegales que aterrorizan a varias comunidades costeras, incluidos presuntos asaltos y lanzamiento de fuegos artificiales a casas, incluso provocando un incendio.

La policía de Hermosa Beach intensificó la vigilancia de las bicicletas eléctricas en mayo, incautando alrededor de una docena de motocicletas eléctricas ilegales.

“Creo que los padres deben rendir cuentas hasta cierto punto. Están gastando miles de dólares en estas bicicletas eléctricas y dejando que sus hijos anden libres”, exclamó Bowden.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.