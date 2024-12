Hannah Kobayashi, la mujer de Hawái desaparecida en LAX, fue hallada sana y salva, dice abogada de la familia

Una mujer de Hawái que desapareció después de aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles ha sido reportada como sana y salva y se ha comunicado con su familia, dijo el miércoles la abogada Sara Azari quien represnta a la familia.

Hannah Kobayashi fue reportada como desaparecida el 11 de noviembre después de que sus familiares dijeran que recibieron mensajes de texto "extraños y crípticos, simplemente alarmantes" de Kobayashi, después de que ella perdiera su vuelo de conexión desde el aeropuerto de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York.

La familia emitió un comunicado este miércoles, diciendo:

“Nos sentimos increíblemente aliviados y agradecidos de que hayan encontrado a Hannah a salvo. Este último mes ha sido una experiencia inimaginable para nuestra familia y pedimos amablemente privacidad mientras nos tomamos el tiempo para sanar y procesar todo lo que hemos pasado. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos apoyaron durante este momento difícil. Su amabilidad y preocupación han significado mucho para nosotros”. Brandi Yee y Sydni Kobayashi

A principios de diciembre, el Departamento de Policía de Los Ángeles había clasificado el caso de Kobayashi como un caso de personas desaparecidas voluntariamente, diciendo que ella había cruzado voluntariamente la frontera hacia México.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo a los periodistas que Kobayashi parecía ilesa y que las autoridades no habían encontrado evidencia de que estuviera siendo objeto de trata de personas o de que fuera víctima de un delito.

Fue declarada "persona desaparecida voluntariamente" después de la revisión del video de vigilancia.

La familia de Kobayashi no estaba contenta con la decisión y pidió a la policía que publicara un video de vigilancia en el que aparecía Kobayashi cruzando la frontera.

La familia contrató a su propio investigador privado y abogado, y dijo que todavía creían que estaba en peligro.

El padre de Kobayashi estaba entre quienes se unieron a la búsqueda en Los Ángeles.

El 24 de noviembre, fue encontrado muerto en un estacionamiento cerca del aeropuerto LAX, según el médico forense del condado. La familia de Kobayashi confirmó la muerte de Ryan Kobayashi y dijo que se suicidó.

