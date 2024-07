Acusan a conductor de homicidio vehicular tras la muerte de un niño en un accidente por DUI

Un conductor de 29 años acusado de tener un contenido de alcohol en sangre casi tres veces superior al límite legal en un accidente que mató a un niño de 5 años e hirió a otros miembros de la familia fue acusado el miércoles de homicidio vehicular.

Los cargos contra Ceferino Ascención Ramos, de Santa Ana, fueron actualizados luego de la muerte de Jacob Ramírez, de 5 años, una semana después del accidente del 7 de julio en Garden Grove. Jacob y sus familiares estaban paseando en bicicleta cuando fueron atropellados por el conductor.

Su hermana de 6 años y su padre resultaron gravemente heridos. El padre permanece en coma con una fractura de cráneo.

Una madre desolada se prepara para despedirse de su hijo de 5 años después de que los médicos declararan su muerte cerebral tras un trágico atropello con fuga que dejó hospitalizados a otros miembros de la familia.

Jacob y su hermana de 6 años viajaban en un remolque para bicicletas tirado por su padre cuando fueron atropellados.

Su madre iba delante en bicicleta con su hija de 7 meses de la pareja en un remolque para bicicletas.

Ramos ahora enfrenta varios cargos:

un delito grave de homicidio vehicular con negligencia grave en estado de ebriedad;

un delito grave por conducir bajo la influencia del alcohol y causar lesiones corporales; un delito grave por conducir con alcohol en sangre de 0.08% o más y causar lesiones corporales; y

un delito grave de atropello y fuga con lesión.

También fue acusado de dos delitos graves por causar lesión cerebral y parálisis y un delito grave por lesiones corporales graves. Se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años y cuatro meses si es declarado culpable de todos los cargos.

Un testigo del accidente siguió al conductor y proporcionó información a la policía hasta que los agentes localizaron a Ramos y lo detuvieron.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.