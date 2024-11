Fiscalía responderá a la petición de los hermanos Menéndez de impugnar las condenas por asesinato

Se esperaba que los fiscales respondieran el martes a una petición de Erik y Lyle Menéndez relacionada con su esfuerzo por impugnar sus condenas por asesinato de 1996.

El martes es la fecha límite establecida por el tribunal para que la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles presente su informe sobre la petición de los hermanos de un recurso de hábeas corpus.

La petición afirma que sus condenas por disparar fatalmente a sus padres, así como sus sentencias de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, son inconstitucionales a la luz de nuevas pruebas.

Una pieza de evidencia es una carta que supuestamente fue escrita por Erik Menéndez a su primo varios meses antes de los asesinatos a balazos de sus padres, en la que Erik habla del abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez.

“Todas las noches me quedo despierto pensando que (José) podría venir”, escribió Erik a su primo, Andy Cano, en la carta. “¡(José) está loco! Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie, especialmente a Lyle”.

El abogado Luis Carrillo analizó el caso de los hermanos Menéndez y cuáles son las posibilidades de que continúen en prisión o que salgan tras más de 30 años cumpliendo condenas de cadena perpetua.

No está claro cuál será la respuesta de la oficina del fiscal de distrito, dado que el fiscal actual, George Gascón, dejará el cargo a principios de diciembre después de perder la reelección ante Nathan Hochman.

Además de su esfuerzo por revocar la condena por asesinato, los abogados defensores de los hermanos también buscan una nueva sentencia basándose en las afirmaciones de que los hermanos fueron víctimas de abuso sexual por parte de su propio padre, así como por su buena conducta en prisión.

El fiscal actual, George Gascón, había recomendado que se redujeran las sentencias de los hermanos, lo que significa que serían inmediatamente elegibles para la libertad condicional. Pero como Gascón dejará la oficina del fiscal del distrito en una semana después de perder contra Nathan Hochman, un juez trasladó el lunes la audiencia de nueva sentencia al 30 y 31 de enero.

Hochman dijo que la demora le dará tiempo suficiente para revisar el caso.

"La decisión del juez (Michael) Jesic de aplazar la audiencia sobre la moción de nueva sentencia al 30 y 31 de enero me proporcionará tiempo suficiente para revisar los extensos registros de la prisión, las transcripciones de dos juicios prolongados y las voluminosas pruebas, así como para consultar con los fiscales, las fuerzas del orden, los abogados defensores y los familiares de las víctimas", dijo Hochman. "Espero poder revisar a fondo todos los hechos y la ley para llegar a una decisión justa y equitativa, y luego defenderla en el tribunal".