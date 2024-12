El FBI investiga la muerte de un pasajero en un crucero que zarpó del sur de California

El FBI está investigando la muerte de un pasajero de 35 años la semana pasada a bordo de un crucero que había zarpado desde el sur de California, dijo la agencia a NBC News.

El pasajero murió el viernes después de un incidente a bordo de un crucero de Royal Caribbean que partió ese mismo día de San Pedro a Ensenada, México.

En un video del crucero, se puede ver al pasajero gritando en un pasillo y pateando una puerta. El video también parece mostrar una confrontación con el personal de seguridad en el pasillo.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que se aplazó la causa de la muerte en el caso. Se espera que el informe final del médico forense se publique en aproximadamente seis a ocho semanas, a la espera de los resultados de toxicología.

"Estamos tristes por el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes", dijo un portavoz de Royal Caribbean Group en un comunicado. "Ofrecimos apoyo a la familia y estamos trabajando con las autoridades en su investigación".

El FBI le dijo a NBC News que está investigando el asunto y esperando un informe de la autopsia.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.