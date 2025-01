Exesposa se declara no culpable del asesinato de un médico en Woodland Hills

La exesposa de un médico que recibió un disparo fuera de su clínica en Woodland Hills en lo que los fiscales alegan que fue un complot de asesinato por encargo se declaró inocente el lunes, junto con un presunto co-conspirador en el asesinato.

Ahang Mirshojae, de 53 años, de Calabasas, está acusado de asesinato, al igual que Evan Hardman, de 41 años, de Tomball, Texas; y Sarallah Jawed, de 26 años, de Canoga Park, en relación con el asesinato el 23 de agosto del exmarido de Mirshojae, el Dr. Hamid Mirshojae, de 61 años.

Ahang Mirshojae y Jawed se declararon inocentes del cargo de asesinato el lunes por la mañana y se les ordenó regresar a la corte el 17 de marzo, cuando se fijará una fecha para una audiencia preliminar para determinar si hay pruebas suficientes para que sean juzgados.

El cargo de asesinato contra Mirshojae incluye las acusaciones de circunstancias especiales de acecho y asesinato para obtener ganancias económicas en relación con el asesinato de su exmarido, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Las autoridades dijeron que la víctima fue emboscada el 23 de agosto mientras caminaba hacia su vehículo en el estacionamiento fuera de su clínica en la cuadra 5900 de Topanga Canyon Boulevard, cerca de Warner Center Park. Según la policía, cuando la víctima se acercó al lado del conductor de su vehículo, un "hombre enmascarado salió de su escondite en la esquina de la clínica y corrió hacia él. Desde una distancia cercana, el sospechoso disparó contra el Dr. Mirshojae en un ataque estilo emboscado y luego huyó inmediatamente hacia la parte trasera de la clínica, alejándose del lugar".

Mirshojae también enfrenta un cargo de delito grave de asalto con un arma letal en relación con un presunto ataque con un bate de béisbol el 3 de mayo a su exmarido. Hardman y Jawed también están acusados ​​en relación con el ataque con un bate de béisbol del 3 de mayo.

El cargo de asesinato contra Jawed incluye la acusación de circunstancia especial de asesinato por ganancia económica.

Hardman, el presunto pistolero, no se presentó en la corte el lunes, por lo que su comparecencia se reprogramó para el martes.

El cargo de asesinato contra Hardman incluye las acusaciones de circunstancias especiales de asesinato por lucro económico y asesinato por acecho, junto con acusaciones de que él personalmente e intencionalmente disparó un arma de fuego y que tiene una serie de condenas por robo en el condado de Los Ángeles que se remontan a 2002, según la denuncia. El lunes, los fiscales agregaron un nuevo cargo contra él por ser un delincuente en posesión de una pistola.

Los tres permanecen encarcelados sin derecho a fianza.

El fiscal adjunto del distrito Ben Schwartz describió el asesinato en la corte el lunes como un asesinato. El fiscal alegó que Hardman confesó a la policía cuando fue arrestado en Texas y dijo a los oficiales que Ahang Mirshojae le pagó miles de dólares para asesinar a su exmarido.

Ahang Mirshojae fue arrestada el 12 de diciembre, y el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, alegó posteriormente que la mujer contrató a un asesino a sueldo, Hardman, para matar a la víctima por un beneficio económico no especificado.

Donald Marks, el abogado de Ahang Mirshojae, dijo que su cliente no tenía ninguna expectativa de obtener un beneficio económico.

"Ella no tenía nada que ganar", dijo Marks al tribunal, añadiendo que el testamento de la víctima dejó todo a un fideicomiso que involucra a los tres hijos de la ex pareja. "Ella no recibirá nada de las ganancias del fideicomiso".

Jawed, quien fue arrestado el 11 de diciembre por la unidad de fugitivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, supuestamente sacó a Hardman del estado unos días después del asesinato, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

Una cuarta acusada, Ashley Rose Sweeting, de 40 años, de Reseda, se declaró inocente el 12 de diciembre de un cargo de complicidad después del hecho, junto con una acusación de que tiene una o más condenas previas por delitos graves o violentos. Sweeting, quien está acusada de llevar a Hardman a la escena del tiroteo y traerlo de vuelta, sigue encarcelada en lugar de pagar una fianza de un millón de dólares.

Ella debe regresar a un tribunal de Los Ángeles el 5 de febrero, cuando se programó una fecha para una audiencia para determinar si hay pruebas suficientes para permitir que el caso en su contra proceda a juicio.