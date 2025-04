La historia de Manelyk y Caramelo en La Casa de los Famosos: del romance al desencanto

Manelyk González y Luis “Caramelo” han sido dos de los concursantes más comentados en La Casa de los Famosos All-Stars.

Lo que comenzó como un coqueteo en pantalla terminó convirtiéndose en un romance breve, pero lleno de momentos intensos. Sin embargo, su relación no tardó en llegar a su fin, marcada por desencuentros y diferencias irreconciliables.

A continuación, repasamos la evolución de su relación en orden cronológico:

📅 23 de febrero – Manelyk le confiesa a Caramelo que lo ama y comienza el coqueteo, llamándolo su “Pokémon nuevo favorito”.

📅 10 de marzo – Manelyk duda sobre qué hacer con Caramelo. Según Dania, el dominicano comentó que si al salir del reality ella no le hace caso, no habrá problema, pero que dentro de La Casa quiere disfrutar el momento.

📅 19 de marzo – Mientras están acostados juntos, Manelyk le niega un beso a Caramelo. Luego le explica a Alejandra que lo hizo porque Caramelo ha mencionado que ella no parece interesada en él.

📅 24 de marzo – Finalmente, Caramelo y Manelyk se besan en la boca. Ocurre mientras ella intenta tranquilizarlo antes de la eliminación.

📅 25 de marzo – Caramelo gana el liderazgo de La Casa y como beneficio, puede elegir a alguien para compartir La Suite. Invita a Manelyk y ella acepta con entusiasmo.

📅 26 de marzo – Durante su estadía en La Suite, Caramelo expresa su deseo de pasar una noche en el jacuzzi con Manelyk, añadiendo que él se bañaría desnudo.

📅 26 de marzo –Más tarde, comparten una conversación en la que Manelyk le confiesa sus miedos sobre iniciar un romance.

📅 27 de marzo – Manelyk le explica a Caramelo que le incomoda que a veces es un poco agresivo al tocarla. Ante esto, Caramelo decide que ya no deberían continuar con la relación: “Es obvio que no va a pasar, no iba a pasar”, le responde Manelyk.

📅 28 de marzo – La tensión entre ambos llega a su punto máximo. Caramelo le expresa a Manelyk que siente que hay un límite para todo, y más tarde comenta con Niurka que cometió un error. Finalmente, confronta a Manelyk y le dice: “Jugaste con mi ego de hombre”.

Desde entonces, el romance entre Manelyk y Caramelo quedó en el pasado, congelado por diferencias que no lograron superar.

¿Quieres ver los momentos más polémicos de su relación?

Revisa los videos más virales del reality para revivir cada detalle de esta intensa historia.

