“Es un milagro de Navidad”: Liberan a dos personas tras 17 años en prision por un crimen que no cometieron

Lombardo Palacios y Charlotte Pleytez fueron liberados después de que un juez de la Corte Superior de Los Ángeles desestimara los cargos en su contra por la muerte en el 2007 de un hombre en East Hollywood.

Palacios, de 33 años, y Pleytez, de 37, fueron arrestados tras el homicidio de Héctor Luis Flores. El hecho ocurrió el 28 de marzo del 2007 después de un altercado en el estacionamiento de un centro comercial de East Hollywood.

Supuestos testigos identificaron a Palacios y a Pleytez como responsables del tiroteo que cobró la vida de Flores. Ambos fueron condenados en el 2009 a 50 años de prisión a cadena perpetua.

Pleytez estaba embarazada cuando fue declarada culpable y su hija nació dentro de la prisión.

Durante la conferencia de prensa, Nicolas Tomas, el abogado que ayudó con el caso de liberación, dijo que Palacios tuvo oportunidades de pedir que se rebajara su sentencia por haber cometido un crimen como menor de edad. Sin embargo, Palacios dijo que lo único que buscaría sería que se declarara su completa inocencia.

Pleytez siempre dijo que era inocente.

El caso se presentó ante el entonces fiscal de Los Ángeles George Gascón, y se programó una audiencia para el pasado 1 de noviembre.

Después de 17 años, ambos fueron declarados inocentes.

Tomas dijo durante la conferencia de prensa que el fiscal Hochman, tomó el caso poco después de que asumiera el rol y “lo hizo una prioridad para que pudieran pasar las fiestas de fin de año con su familia.

“Quiero extender mis más sinceras disculpas a la señora Pleytez y al señor Palacios por los años de penurias que soportaron debido a estas condenas injustas”, dijo el Fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“También quiero reconocer la trágica pérdida de Héctor Luis Flores y compartir mis más sinceras condolencias con su familia. Su muerte es un doloroso recordatorio de la gran responsabilidad que tenemos de garantizar que la justicia no solo haga rendir cuentas a las personas adecuadas, sino que también honre las vidas de las víctimas y sus familias”.

Pleytez dijo durante la conferencia de prensa “tengo muchas personas uqe agradecer, pero para empezar quiero decir lo feliz y bendecida que soy de estar aquí libre, después de 17 años, en una prisión cumpliendo con una condena perpetua por algo que no hice”.

La conferencia de prensa de este lunes se realizó en el cumpleaños de la hija de Pleytez. “Algo importante que tengo que decir es que mi hija Danielle hoy cumple 17 años. Tenía 2 meses de embarazo cuando fui arrestada, pude verla dos veces por 10 minutos cada vez, antes de que me la quitaran. Mi mamá fue quien la crió, ella tuvo que ser una mamá, no una abuela, y Danielle, tuvo que crecer sin mi, y me faltó ser su madre”, sijo Pleytez.

Por su parte, Palacios dijo que “los últimos días han sido los mejores de mi vida, están compensando todas las perdidas, y todavía no lo puedo creer”. Y agregó, “estoy disfrutando el tiempo con mi familia. Son las pequeñas cosas, como ver fútbol, ha sido una bendición, y estoy feliz de que Dios haya escuchado mis oraciones. En un momento pensé que no había Dios, de que me había olvidado, pero Dios es real, existe y yo soy una prueba viviente”.

Pleytez dijo que sentía gratitud porque el “sistema” reconoció su inocencia, pero así mismo teme “el sistema que inicialmente la puso en prisión”, agregando que el trabajo del proyecto de Inocencia cumple una importante labor para otras personas que viven la misma tragedia.

“Este es un milagro de Navidad”, dijo Pleytez.