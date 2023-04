“Era un joven muy bueno”: familiares lamentan la muerte de menor de edad tras intento de robo en Koreatown

Dylan Ramírez, de solo 17 años de edad, cursaba el último año de preparatoria, era residente del este de Los Ángeles.

Los familiares dijeron que el martes se encontraba en Koreatown con un amigo buscando un lugar para ir a comer, cuando inesperadamente los sorprendió un sujeto que de un balazo le arrancó la vida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Ya no lo voy a poder ver, ya no voy a poder abrazarlo, ya no voy a poder verlo crecer”, con el corazón destrozado don Ricardo Ramirez, no puede aceptar que ya no podrá tener entre sus brazos a su hijo Dylan, quien fue asesinado este martes de un impacto de bala durante un intento de robo.

“Era un muchacho que en veces me ayuda a trabajar, le gustaba convivir conmigo”, dijo Ricardo.

El violento incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche sobre la cuadra 3100 de la calle séptima en el barrio coreano, cuando Dylan, de solo 17 años de edad, se encontraba con un amigo a bordo de un vehículo estacionado.

En ese momento, el sospechoso se aproximó a ellos y los confrontó, aparentemente con la intención de robarlos, y fue cuando le disparó a Dylan prácticamente a quemarropa.

El capitán Aaron Ponce, del departamento de policía de Los Ángeles dijo que “el sospechoso escapó a pie”.

La policía informó que el acompañante de Dylan intentó llevarlo a un hospital cercano, en el camino encontró a policías uniformados quienes llamaron a paramédicos para intentar prestarle los primeros auxilios, sin embargo todos los esfuerzos resultaron inútiles

“Ya no pueden salir los muchachos a la calle a comprar algo, a hacer lo que tengan que hacer, porque ya hay peligro por todos lados, todos tienen una pistola”, dijo Gloria Ramirez, tía de Dylan.

Los familiares de Dylan se reunieron en el lugar donde ocurrió el crimen y elevaron una plegaria en su memoria. Lo recordaron como un joven alegre, lleno de vida y con un gran futuro por delante.

“Él no andaba en cosas, él era un niño de su casa y es muy triste que alguien nada mas porque sí, le quitó la vida”, dijo la tía Gloria.

Además, enviaron un mensaje a las autoridades demandando justicia.

“Que las autoridades hagan lo posible por encontrar a esta persona, que lo paren para que no lastime más gente”, dijo Ricardo.

Se instó a cualquier persona con información sobre el asesinato a llamar al 877-LAPD-247.