Hombre enfrenta cargos por drogar y violar a nueve mujeres, incluida una que murió

Un hombre de 50 años del área de South Bay, acusado de drogar y agredir sexualmente a nueve mujeres en sus casas en Hermosa Beach y Redondo Beach, incluida una que murió, enfrenta cargos penales que incluyen asesinato y violación.

Michael DiGiorgio iba a ser procesado el viernes en un tribunal del centro de Los Ángeles. Los delitos ocurrieron entre mayo de 2019 y noviembre de 2021, según la Fiscalía del Distrito.

El nombre de la mujer que murió por la presunta drogadicción no estaba disponible de inmediato.

DiGiorgio está acusado de un cargo de asesinato, violación forzada, violación de una persona inconsciente y cópula oral mediante el uso de una droga, junto con dos cargos de sodomía mediante el uso de una droga, penetración sexual forzada y suministro de una sustancia controlada.

También enfrenta tres cargos de violación mediante el uso de una droga y cinco cargos de penetración sexual mediante el uso de una droga, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito.

DiGiorgio fue arrestado el jueves por la mañana por la policía de Redondo Beach y permanece en la cárcel. Se enfrenta a una sentencia máxima de cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos, dicen los fiscales.

No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Los investigadores creen que hay más víctimas. Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la línea directa del Departamento de Policía de Redondo Beach al 714-863-2859.

