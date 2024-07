Mientas miles de empleados de Disneyland siguen negociando con Disneyland por varios asuntos, incluyendo un salario más alto con el potencial de una huelga, una empleada veterana explicó el lunes por qué ella y sus colegas se están preparando para irse del trabajo.

Coleen Palmer, quien ha trabajado en las tiendas del parque de atracciones por 37 años, dijo que, a pesar de que ama su empleo, se le está haciendo más difícil financiar su vida con su sueldo, incluyendo los mismos productos que vende.

"Me encanta interactuar con los niños. Veo el impacto que tiene. Eso me trae felicidad a mí también", dijo Palmer. "Como quiera quiero saber que no me tengo que preocupar por qué tengo que sacrificar para poder pagar mi renta este mes".

Aún luego de haber trabajado por la compañía por casi cuatro décadas, Palmer dijo que gana al rededor de $23 por hora, apenas un poco más del salario más alto de entrada de $20 por hora.

Esta poca diferencia queda en el centro de las demandas del sindicato, cuáles incluyen sueldos más altos, aumentos de pago por tiempo trabajado y más días libres por enfermedad.

"Queremos llegar a un acuerdo con la compañía esta semana, pero ellos no están dispuestos a reunirse con nosotros, así que vamos a tener que hacer lo que se requiera", dijo Jenna Thompson con UFCW 324, uno de los sindicatos involucradas en las negociaciones.

Si esta huelga ocurre, será la más grande en Disneyland desde los años 1980.

Muchos visitantes, como Sehyaabeah Mayu de Fresno, dijeron que apoyan la causa de los empleados.

"Pienso que se esfuerzan mucho por ser acogedores porque es el Lugar Más Feliz del Mundo," comentó Mayu. "Pienso que les deben compensar".

El Complejo Disneyland dijo en un comunicado que aprecia a sus empleados y está "cometido a llegar a un acuerdo que se enfoque en lo que más les importa, que a la vez posicione al Complejo Disneyland para crecimiento y creación de empleos".

Mientras continúan las negociaciones, empleados como Palmer esperan ser reconocidos por su trabajo crucial en crear la magia de Disney.

"Necesitamos que la compañía reconozca que nosotros somos los que los hacemos ser de esta manera. Somos los que traemos el dinero", enfatizó Palmer. "Sin nosotros, todos los huéspedes de todas partes [no tendrían] la experiencia que están teniendo".