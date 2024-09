Emiten aviso de inundaciones repentinas para las montañas del condado de San Bernardino 

Un aviso de inundaciones repentinas se activó el viernes para las montañas del condado de Bernardino, incluida la zona del incendio Line.

Según el Servicio Nacional Meteorológico (NWS), el Doppler indicó la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían producir fuertes lluvias.

Se espera que las lluvias dejen entre 0.25 a 1.25 pulgadas de agua en las áreas afectadas.

Algunos lugares que se verán impactados por este aviso son:

Autoridades advierten que residentes se alejen de las zonas afectadas por los recientes incendios, ya que es posible que las fuertes lluvias provoquen la caída de rocas, lodo y flujo de escombros.

El aviso se canceló a las 3:40 p.m.

Rain is possible Friday, focused on interior areas. Heaving rain and thunderstorms are possible, bringing a risk of flash flooding. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/QfJkZO1uxm