El representante Mark Takano reelegido para ganar el Distrito Congresional 39 de California, proyecta NBC News

El actual representante Mark Takano ha sido reelegido para ganar el Distrito Congresional 39 de California, defendiéndose de su oponente republicano David Serpa, proyectó NBC News el lunes.

Se contaron más de 182.000 votos y el 56,4% estuvo a favor del demócrata Takano, en comparación con el 43,6% de los votos que Serpa recibió hasta el lunes.

El distrito incluye Riverside, Moreno Valley, Jurupa Valley y Perris.

Antes de su papel en la política, Takano era profesor y fideicomisario de un colegio comunitario. Serpa es un veterano de la Marina de los EE. UU. y propietario de un negocio.

En una publicación en las redes sociales el lunes por la noche, Serpa reconoció su derrota proyectada.

"Algunas luchas valen la pena, incluso si sabes que puedes perder", decía su publicación. “De hecho, a veces es más importante luchar cuando sabes que vas a perder”.

It's over.



I may have lost, but Americans won.



GOP won the White House, Senate, and House.



Some fights are worth fighting, even if you know you might lose.



In fact, sometimes it’s more important to fight when you know you’re going to lose. #Update #CA39 #CAGOP pic.twitter.com/fHzV9Ozm0o