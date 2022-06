El oficial Joseph Santana no tenía que trabajar el martes, pero tomó un turno, le envió un mensaje de texto a su madre y se fue a trabajar. Seis horas después, el mundo de la familia se hizo añicos.

Olga García dice que su hijo de 31 años estaba planeando un viaje con su esposa y sus tres hijos a Disneyland esta semana, un día que seguramente estaría lleno de sonrisas, risas y recuerdos para un hombre que estaba viviendo su sueño.

Casado con su novia de la escuela secundaria, Joseph Santana era padre de tres y se enorgullecía de servir en su ciudad natal de El Monte como oficial de policía.

“Su sueño era ser policía de El Monte”, dijo García. “Quería trabajar en la ciudad en la que creció y retribuir a la ciudad”.

Muestras de aprecio de la comunidad

La comunidad a la que amaba y servía ahora está de duelo junto con su familia después de que el oficial Santana y el cabo de 42 años, Michael Paredes, fueron baleados y asesinados el martes en el cumplimiento de su deber. Los dolientes han dejado notas, flores, velas y otros artículos en un memorial para los dos oficiales fuera del departamento de policía.

Las raíces de Santana en El Monte son profundas. Era el hijo del medio y tenía dos hermanas. Se graduó en la Preparatoria El Monte, donde jugó fútbol y baloncesto, y luego siguió los pasos de su padrastro en la aplicación de la ley.

En la Preparatoria El Monte también conoció a su esposa. La pareja tuvo tres hijos juntos: una niña de 9 años y dos gemelos de 2 años.

“Eran como la familia perfecta”, dijo García. “Eran muy unidos, hacían muchas cosas juntos. Era un buen hijo, respetuoso y todo el mundo lo amaba. Sus tonterías, las cosas que hacía y decía, era un bromista”.

Santana pasó seis años trabajando para el Departamento de Obras Públicas de la ciudad. Trabajó durante tres años como ayudante del alguacil del condado de San Bernardino y luego se unió al Departamento de Policía de El Monte el año pasado.

Santana no tenía que trabajar el martes. Cogió un turno y le envió un mensaje de texto a su madre esa mañana.

Seis horas después, el mundo de la familia se derrumbó.

Fallecidos en el cumplimiento de su deber

Santana y Paredes respondieron a un informe de un apuñalamiento en la comunidad del Valle de San Gabriel al este del centro de Los Ángeles. Los oficiales confrontaron a un hombre en la habitación de un motel, que salió corriendo hacia un estacionamiento.

Los agentes recibieron disparos mortales durante un tiroteo en el que también murió el hombre, que estaba en libertad condicional por un delito relacionado con armas, a pesar de un historial de arrestos.

Nuestra estación hermana NBCLA logró entrevistar a la pareja del sospechoso del asesinato de dos policías en El Monte.

“Vi en línea que dijeron que dispararon a dos policías de El Monte, así que llamé a mi esposo”, dijo García. “Lo contacté por FaceTime y le dije: '¿Estás bien?' Y le pregunté: '¿Joseph está bien?' Y sus ojos estaban llorosos. Y dije: '¿Joseph está bien? Por favor, dime que está bien'. Y, simplemente me dijo: 'Están atendiendolo'.

“Ya tenía la sensación de que se había ido. Es como si una parte de mi corazón se hubiera ido y nunca regresará”.

García dijo que la familia planeaba visitar Disneylandia el jueves, dos días después del tiroteo.

“Parece que es una mala pesadilla y me voy a despertar como solía ser, pero no lo es”, dijo García. “Él se fue”.

Los arreglos funerarios están pendientes para los dos policías de El Monte.

El tiroteo se produjo un día después de que un oficial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) recibiera un disparo durante una parada de tráfico en Studio City. Se esperaba que ese oficial sobreviviera y un sospechoso fue arrestado después de una persecución de una hora en Van Nuys.

