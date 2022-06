Comunidad de El Monte lamenta la muerte de dos oficiales en un tiroteo en un motel

Un altar conmemorativo creció durante la noche fuera de la sede de la policía de El Monte, a medida que la gente dejaba flores, velas y mensajes de apoyo.

Fue la respuesta de la comunidad unida a la muerte de dos policías asesinados la tarde del martes, luego de que fueran alcanzados en un tiroteo en un motel mientras respondían a un informe de un posible apuñalamiento.

Uno de esos oficiales acababa de unirse a la fuerza policial de El Monte y había estado patrullando por menos de un año. El otro oficial era un veterano del departamento y dedicó 22 años de su vida a la aplicación de la ley.

Los dos oficiales recibieron disparos en la cabeza y el presunto agresor fue abatido por la policía.

Sus muertes son una pérdida devastadora para la comunidad de El Monte, así como para el departamento de policía y las familias de los oficiales.

Los funcionarios de la ciudad dicen que los dos hombres tenían vínculos profundos con muchos vecindarios de El Monte. Uno de ellos se crió en la ciudad y asistió a escuelas locales.

El jefe de policía interino de El Monte, Ben Lowry, llamó héroes a los oficiales.

“Estos dos hombres fueron amados”, dijo Lowry en una conferencia de prensa el martes por la noche. “Eran buenos hombres. Pagaron el máximo sacrificio sirviendo a su comunidad, tratando de ayudar a alguien”.

Según los funcionarios de la ciudad y varias fuentes policiales, los dos oficiales respondieron a un informe de un posible apuñalamiento en el motel Siesta Inn en la Avenida Garvey, justo antes de las 5:00 p.m.

Los oficiales “enfrentaron al sospechoso” y ocurrió un tiroteo dentro de la habitación de un motel, dijo el capitán de homicidios del alguacil del condado de Los Ángeles, Andrew Meyer. El sospechoso huyó de la habitación del motel hacia el estacionamiento donde se intercambiaron más disparos.

Meyer dijo que no sabía si los agentes recibieron disparos dentro o fuera del motel. Los dos oficiales heridos fueron llevados al Centro Médico USC del Condado de Los Ángeles, donde murieron a causa de sus heridas. El presunto pistolero recibió un disparo y murió en el lugar.

El martes por la noche se llevó a cabo una emotiva procesión por los dos oficiales caídos cuando sus cuerpos fueron transportados del hospital a la oficina del forense.

Detrás de la camioneta de transporte, se podía ver a un grupo de familiares caminando juntos, con muestras de tristeza, mientras acompañaban a sus seres queridos a la oficina del forense.

Oficiales de múltiples agencias, bomberos, socorristas y residentes locales salieron en masa a la procesión, presentando sus respetos a los hombres que murieron sirviendo a su comunidad.

Un oficial de la patrulla de caminos de California fue herido por una bala en Studio City.

El helicóptero de la estación hermana NBCLA también sobrevoló la larga procesión de coches de policía y otros vehículos de emergencia.

Varias otras agencias de aplicación de la ley en el condado de Los Ángeles enviaron oficiales a El Monte para ayudar con las tareas regulares de patrulla para permitir que los oficiales de El Monte tengan tiempo para llorar, dijeron los funcionarios a NBCLA.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.