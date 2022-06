Arrestan a sospechoso de herir a oficial del CHP en Studio City

Las autoridades confirmaron el arresto del sospechoso en el tiroteo que dejó a un oficial del CHP gravemente herido la noche del lunes.

De acuerdo con información suministrada por un oficial del US Marshalls, el hombre fue arrestado no lejos del lugar del complejo de apartamentos donde se creia que estaba atrincherado.

La búsqueda de un hombre de 33 años buscado tras herir a balazos a un oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) llevó a las autoridades a un complejo de apartamentos en el oeste del Valle de San Fernando, pero no se reportaron arrestos el martes temprano.

El CHP identificó a Pejhmaun Iraq Khosroabadi como el hombre buscado en el tiroteo del lunes durante una parada de tráfico en Studio City. Fue descrito como de 5 pies, 10 pulgadas de alto, 210 libras con cabello castaño rojizo y ojos marrones.

Fue visto por última vez con una camisa de manga larga y pantalones negros. Las autoridades dijeron que se le considera armado y peligroso.

El oficial de CHP disparó, justo antes de las 8 p.m., en la cuadra 4500 de Laurel Canyon Boulevard permanecía hospitalizado en estado crítico. La ubicación está frente a una escuela privada, Campbell Hall, justo al lado de la Autopista 101.

De acuerdo con una declaración dada por CHP la madrugada del martes, un oficial de la División West Valley de CHP intentó hacer una parada policial en un sedán Ford blanco. Cuando el oficial se acercó al conductor de ese sedán, el conductor salió de su automóvil y "se produjo un altercado", dijo la CHP.

El conductor sacó un arma de fuego y disparó varias veces, golpeando al oficial varias veces, dijo la CHP.

El conductor huyó luego del lugar.

El tipo de arma de fuego y si el conductor huyó del área a pie o en automóvil no quedó claro de inmediato. El conductor se considera armado y peligroso, y la policía todavía está buscando a ese individuo.

Más tarde, el lunes por la noche, los agentes de la ley establecieron un perímetro alrededor de un vecindario de la Avenida Haskell, en Van Nuys, donde se vio por última vez al tirador, mientras buscaban al tirador en un complejo de apartamentos.

El hombre pudo evadir la captura, y los residentes se vieron obligados a evacuar mientras la policía usaba gases lacrimógenos en un intento de hacer que el sospechoso saliera.

Cualquier testigo con más información debe llamar a CHP al 323-644-9550.

