Distrito escolar busca calmar ansiedad de familias inmigrantes ante planes del presidente Trump

Un distrito escolar en el Inland Empire busca calmar la ansiedad de varias familias ante los planes del Presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley rechazó hacer una entrevista con Telemundo 52 sobre el mensaje que envió el miércoles a todas las familias, donde indica el compromiso del distrito para asegurar un ambiente seguro sin importar el estatus legal del estudiante.

Esta tarde, una madre indocumentada contó a Telemundo 52 que su temor cada día es más grande.

“Tengo mucho temor. Es algo que me impactó mucho”, dijo la madre indocumentada, que no quizá ser identificada por temor.

La mujer dijo que teme perder a su hijo de cinco años y a su familia al ser deportada.

“Mi hijo principalmente porque tiene 5 años, pero también mis papás son indocumentados. Yo estoy muy cerca de mi mamá y me dolería mucho si nos llegan a separar a mí o a ellos”, dijo.

El miércoles, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley envió un mensaje a su comunidad reafirmando su compromiso de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio.

El comunicado agregó que la ley actual de California establece que las escuelas no pueden negar el acceso a la educación basándose en el estatus migratorio y las familias no están brigadas a proporcionar información sobre ciudadanía o estatus migratorio para la inscripción escolar.

Esto surge después de que miembros de la administración de Trump confirmaran que más de 300 arrestos fueron realizados el miércoles, agregando que los criminales ya no podrán evitar ser arrestados al esconderse en las escuelas o iglesias del país.

“Es triste porque antes podías ir a la iglesia y sabías que puedes estar a salvo y ahora con Trump ya no te sientes segura en ninguna parte menos manejando”, dijo la madre indocumentada.

El distrito escolar informa que aquellos estudiantes o familiares que estén estresados o sufriendo de ansiedad por las leyes migratorias federales deberían comunicarse con las autoridades escolares para recibir apoyo y consejería.

“Si me ayudó leerlo. Sentí más tranquilidad, pero no me quito el temor porque sigo con temor y miedo”, dijo la madre.

Muchas familias preguntaron sobre la reacción del distrito escolar si llega un agente migratorio al plantel. La vocera del distrito escolar dijo que cumplirán con la ley.

Por su parte, la madre que habló con Telemundo 52 dijo que tiene designado a una persona para cuidar a su hijo, quien es ciudadano americano, en caso de que ella o su familia sean deportados.