Disputa por Distrito 59 se convierte en supuestos ataques personales entre dos aspirantes

La disputa por el Distrito 59 a la asamblea de California, que representa a comunidades como Huntington Park y el Sur de Los Ángeles Park ha escalado a una guerra entre dos candidatos demócratas. Uno de los aspirantes acusa a su adversario de hacerlo ver como Republicano para presuntamente confundir a los votantes.



Volantes que muestran al candidato demócrata del distrito 59, Efrén Martínez portando una gorra que dice “hagamos a América grande de nuevo”, el lema de la campaña del Presidente Trump, han sido enviados a miles de votantes en comunidades como Huntington Park y el Sur de los Ángeles, de acuerdo al aspirante.



El Distrito 59 que está conformado predominantemente por residentes de origen Hispano, jamás en su historia había tenido a un Latino liderando la contienda electoral tras ganar la mayoría de los votos en las elecciones primarias de marzo.

Si Martínez gana el Distrito 59, podría hacer historia.

“Por más de 58 años [el distrito] ha sido representado por los Afroamericanos aunque los Latinos son la mayoría”, dice Martínez.

Sin embargo, la supuesta ventaja ha afectado a Martínez, ya que de acuerdo a él, su contendiente lo ha tratado de relacionar con el partido Republicano y con el Presidente Trump.

“Me pintan como Republicano, me tienen junto con Donald Trump, y con Pence”, dice Efrén Martínez, candidato a la asamblea de California.



Los supuestos volantes engañosos figuran enviados por la campaña política de su oponente, el demócrata y actual asambleísta de California, Reginald Jones Sawyer, quien lleva ocho años en el cargo.



“El mismo ha pagado varios, si no, casi todos los anuncios negativos que me están queriendo poner como republicano”, dice Martínez.



La publicidad señala a Martínez como corrupto y de haber patrocinado previamente un comité de acción política de apoyo para elegir a un republicano en Bakersfield.



“Se han ganado millones de dólares para engañarnos como comunidad Latina, Hispana y ya basta”, dice el candidato.



Según Martínez, los supuestos ataques comenzaron cuando superó con el 6% del voto a su adversario en las elecciones primarias en marzo pasado.



El asambleísta Reginald Jones Sawyer, no estuvo disponible el miércoles para una entrevista, citando que tenía varios compromisos. Sin embargo, a través de un comunicado el asambleísta le dijo a Telemundo que la información en los volantes es correcta. “Es bien sabido que un grupo Republicano importante está financiando la campaña de Martínez. Martínez también apoya a candidatos republicanos de extrema derecha, y recientemente promovió a un Republicano en comicios en Fresno junto con un aliado de Trump, el congresista Kevin McCarthy.”

Sin embargo, Martínez asegura que la información es falsa. “Me hicieron el demócrata del año dentro del mismo partido, sirvo en la mesa directiva”, dice el candidato.



Martínez asegura que la supuesta publicidad engañosa de Jones-Sawyer causó que incluso vandalizarán su sede de campaña en Huntington Park. El candidato asegura que le quebraron cristales con una roca en el mes de julio y también le facilitó a Telemundo algunos vídeos de manifestantes con pancartas frente a sus oficinas acusándolo de “racista” y “corrupto”.



La fiscalía del Condado de Los ángeles le dijo a Telemundo que en estos momentos la División de Integridad Pública investiga una denuncia en contra de Efrén Martínez por perjurio y mal manejo de contratos con la ciudad.