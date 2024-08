Disparan mortalmente al sospechoso de asesinar a puñaladas a una mujer en Irvine.

La policía respondió al área de Green Tree Lane cerca de Royce Road alrededor de las 2:50 p.m. tras informes de un hombre que atacaba a una mujer, dijo Kyle Oldoerp del Departamento de Policía de Irvine.

De acuerdo a las autoridades, cuando llegaron los oficiales, vieron al sospechoso aparentemente apuñalando a una mujer en la calle, lo que provocó que los oficiales le dispararan, dijo Oldoerp.

La víctima y el sospechoso murieron en la escena, dijeron las autoridades.

La relación entre los dos sujetos no se dio a conocer de inmediato.

#IRVINEPDPIO - IPD Officers were dispatched to the area of Green Tree Ln and Coral Tree Ln regarding a man attacking a woman. Officers quickly arrived on the scene, where they encountered the victim and the suspect, and an officer-involved shooting occurred.