División de hormigón: vea las diferencias de la misma calle en Beverly Hills y Los Ángeles

Un nuevo video compartido ampliamente en las redes sociales arroja luz sobre un marcado contraste entre la ciudad de Beverly Hills y Los Ángeles, poniendo en duda el mantenimiento de una de las calles en la frontera entre las dos ciudades.

David Bernstein, un agente inmobiliario en Beverly Hills, grabó recientemente un video de TikTok que muestra la parte de Los Ángeles de Whitworth Drive con varias grietas y parches de carretera rota, mientras que la sección de Beverly Hills parece recién pavimentada.

“En el lado de Beverly Hills se puede decir que cuidaron las carreteras mucho mejor que en el lado de Los Ángeles”, dijo Bernstein. “Al leer los comentarios, muchas personas decían: ‘¿Por qué no se unen y terminan toda la calle?’”

Más del 40% de las autopistas en Estados Unidos están en mal estado debido a los baches. Pero, ¿cómo se generan los baches y por qué son tan prevalentes?

Existen varias diferencias notables entre las dos ciudades en las carreteras de uso frecuente.

En primer lugar, cerca de Whitworth Drive, Beverly Hills y Los Ángeles tienen diferentes señales de tráfico y nombres de calles, así como diferentes colores de bocas de incendio e incluso diferentes tipos de árboles que se elevan por encima.

Pero para gente como Bernstein, el mantenimiento de las calles es el problema más preocupante.

“Hay un problema de seguridad”, dijo Bernstein. “Alguien con tacones altos o un niño pequeño, (si) se tropieza en el lado de Los Ángeles o cae en ambos lados porque hay literalmente una línea divisoria, ¿qué sucede en esa situación?”

Aunque tiene sus preocupaciones, entiende por qué puede no ser tan sencillo pavimentar toda la calle.

“Beverly Hills tiene una tasa impositiva más alta, es más pequeña, un poco menos de 6 millas cuadradas, por lo que tienen más dinero para invertir en el área geográfica más pequeña para cuidar de la ciudad”, dijo Bernstein. “Los Ángeles es tan grande. No sé cómo determinan qué parte de los impuestos va a dónde”.

Los que viven en el lado de Los Ángeles esperan que la ciudad use parte de los dólares de los impuestos para terminar de pavimentar la calle.

Las tormentas invernales han causado muchos baches en las carreteras, y muchos conductores piensan que la ciudad debe de pagar por los daños vehiculares resultantes — pero esto es raramente el caso.

“Cuando paseo a mi perro, solo camino por el lado de Beverly Hills porque me tropiezo sí quiero en el lado de Pico”, dijo Aly Palacci. “Además, cuando la gente anda en patines, solo anda en patineta en ese lado porque si patinas en este lado te tropezarás”.

En respuesta a la diferencia visible entre las dos jurisdicciones, la ciudad de Beverly Hills dijo en un comunicado que está trabajando arduamente para mantener las carreteras para evitar lesiones o posibles daños a los automóviles.

“Siempre informamos a nuestras jurisdicciones vecinas (de) nuestro trabajo de reparación planificado y tomarán la mejor decisión en función de sus recursos”.

La ciudad de Los Ángeles le dijo a la estación hermana NBC Los Angeles que ahora está trabajando en el problema.

“El Departamento de Obras Públicas tiene alianzas con algunas jurisdicciones vecinas en relación con el mantenimiento de las calles y se comunicará con la ciudad de Beverly Hills y otros municipios para explorar alianzas sobre formas de abordar este problema”, dijo un funcionario de la ciudad de Los Ángeles.

Una pareja de Compton frustrada por los daños que los baches estaban causando a sus vehículos decidieron actuar, recorriendo los barrios y arreglando los baches con su propio dinero.

Bernstein espera que pueda surgir algún tipo de cambio a partir de su video de TikTok que ahora comparten más de 2000 personas.

“En esta situación, tal vez este video pueda aportar algo positivo, y puedan unirse y hacer de este un lugar increíble para todos”, dijo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.