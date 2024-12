Dick Van Dyke celebra su 99 cumpleaños tras el dramático rescate por el incendio forestal de Malibú

El legendario artista Dick Van Dyke celebró su cumpleaños 99 el viernes, justo unos días después de escapar dramáticamente de un incendio forestal cerca de su casa de Malibú.

Van Dyke, que protagonizó “The Dick Van Dyke Show” de 1961 a 1966, compartió un momento alegre sobre el hito.

"Traté de encender 99 velas y prender fuego a Malibú", bromeó.

La celebración se produce poco después de un evento dramático. Van Dyke dijo que fue rescatado por vecinos después de desplomarse mientras intentaba proteger su patio trasero del incendio Franklin.

"De repente me quedé sin gasolina. No podía mantenerme en pie", recordó Van Dyke. "Dos hombres me levantaron y me pusieron en el carro".

Tanto él como su esposa, Arlene, estaban a salvo, y su casa, mitad residencia, mitad museo de historia de Hollywood, se salvó. Sin embargo, los investigadores todavía estaban tratando de determinar la causa del incendio, que destruyó las casas cercanas. Hasta la mañana del viernes, el incendio estaba contenido en un 30% y las carreteras de la zona permanecían cerradas.

El hijo de Van Dyke, Barry, compartió su determinación de ir a ver cómo estaba su padre a pesar de los obstáculos.

"Quiero ver si puedo hablar para entrar", dijo. Finalmente, Barry, junto con su nieto Wes y su bisnieta Kyla, lograron comunicarse con Van Dyke.

Kyla compartió un sentido mensaje de cumpleaños: "Querido abuelo, espero que tengas un gran cumpleaños. Con amor, Kyla".

La vita fue la primera vez que Van Dyke vio a su familia desde que el incendio azotó a la comunidad.

Al reflexionar sobre su cumpleaños, Van Dyke dijo: "Mañana, comenzaré mi primer día de mi centésimo año. ¿Puedes creerlo? No lo puedo creer. No puedo pensar en los 99 años porque no lo siento. Es decir, no me siento muy bien, pero no me siento de 99 años".

El actor planeó celebrar con una reunión familiar íntima. Los dramáticos eventos de los últimos días proporcionaron emoción más que suficiente.

En cuanto al futuro, Van Dyke no ha perdido su sentido del humor, ni su ambición. Cuando le preguntaron sobre sus planes para el año que viene, dijo: "Espero conseguir trabajo. Me gustaría conseguir un trabajo".

"Podría interpretar al abuelo de alguien en una comedia o algo así", agregó. "Solo para mantenerme ocupado. No soy caro".

Reveló que ha tenido conversaciones recientes con un importante estudio y un director conocido, insinuando un posible regreso a la pantalla.

Por ahora, la leyenda de Hollywood está centrada en la familia, la recuperación y el próximo capítulo de su extraordinaria vida.