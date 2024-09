Descenso en las temperaturas podría desacelerar el incendio Airport en los condados de Orange y Riverside

El incendio Airport, que se informó en Trabuco Canyon el lunes por la tarde, se expandió del condado de Orange al condado de Riverside y ya ha quemado más de 22,000 acres, pero las temperaturas en descenso pueden desacelerar el incendio, dijeron los funcionarios el miércoles.

El incendio Airport, que estaba contenido en un 0% hasta el miércoles por la tarde, está amenazando más de 10,000 estructuras en ambos condados, hiriendo a siete personas, incluidos cinco bomberos.

"El incendio se extendió por la autopista Ortega anoche. Dañó y destruyó algunas estructuras de la autopista Ortega. Tenemos equipos de evaluación de daños que van hoy para ver exactamente cuál es ese daño", dijo el capitán Paul Holaday de la Autoridades de Bomberos del Condado de Orange.

Mientras los bomberos atacaban el incendio desde el aire y la tierra, es posible que obtengan algo de alivio el miércoles con una mejora en el clima.

“El fuego se ha hecho más lento para nosotros, por lo que podemos avanzar más en los flancos del incendio”, dijo Holaday, y agregó que las temperaturas bajaron unos 15 grados el miércoles con niveles de humedad más altos.

Pero como el fenómeno del viento llamado efecto Elsinore podría forzar cambios erráticos del viento, las autoridades continuaron instando a los vecinos a seguir las órdenes y advertencias de evacuación.

Los equipos de bomberos y las agencias de respuesta obtuvieron más acceso a los recursos de extinción de incendios cuando el gobernador Gavin Newsom obtuvo una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijeron los funcionarios de Cal Fire.

Órdenes de evacuación

Condado de Orange

Zonas: ELC01, RSM03, ORT01

Condado de Riverside

Zonas: LSN-1524, LSN-1525, LSN-1526, LSN-1623, LSN-1624, LSN-1625, LSN-1626, LSN-1627, LSN-1799, LSN-1803, RVC-1622, RVC-1724, RVC-1726, RVC-1728, RVC-1729, RVC-1800, RVC-1801, RVC-1804, RVC-1806, RVC-1807, RVC-1808, RVC-1809, RVC-1810, RVC-1867, RVC-1868, RVC-1870, RVC-1936, RVC-1521, RVC-1725, RVC-1798, RVC-1865, RVC-1866, RVC-1933, RVC-1934, RVC-1935, RVC-1999, RVC-2074, RVC-2142, RVC-2143, RVC-1802, RVC-2000, RVC-2075, RVC-2144, RVC-2197, RVC-2243

Norte de San Diego/Riverside County Line, South of Orange County Line, East of Orange County Line, West of S Main Divide/Grand Ave.

Carreteras cerradas

Plano Trabuco / Joshua Drive

Santa Margarita Parkway / Antonio Parkway

Plano Trabuco / Robinson Ranch

Avenida Empressa / Santa Margarita Parkway

Antonio Parkway / Alas de Paz

Trabuco Canyon / Trabuco Creek

Santiago Canyon Road

Live Oak Canyon Road

Ortega Highway (east of Quarry to Grand Avenue in Lake Elsinore)

Sitios de evacuación

Condado de Orange

RSM Bell Tower Community Center: 22232 El Paseo; Rancho Santa Margarita, CA (Open 24 Hours)

Condado de Riverside

Temescal Canyon High School: 28755 El Toro Road, Lake Elsinore, CA

Santiago High School: 1395 E Foothill Pkwy, Corona, CA

Otro refugio de evacuación, está en Temescal Canyon High School en el gimnasio ubicado en el 28755 El Toro Rd, Lake Elsinore, CA. El recinto está equipado con cunas, aire acondicionado, Wi-Fi, agua, snacks y personal amable.

Refugios de animales

Condado de Orange

Refugios para animales grandes Orange County Fairgrounds: 88 Fair Drive; Costa Mesa, CA Los Alamitos Race Course: 4961 Katella Avenue, Cypress, CA Nohl Ra n ch Saddle Club: 6352 E. Nohl Ranch Rd. Anaheim, CA

Servicio para animales Ralph’s Supermarket Parking Lot: 31841 Santa Margarita Parkway; RSM, CA OC Animal Care: 1630 Victory Road; Tustin, CA



Condado de Riverside