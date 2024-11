Depósito su cheque en nueva cuenta bancaria pero retirar el dinero se convirtió en pesadilla

Un hombre contó que luego de recibir y depositar su pago en una nueva cuenta bancaria, no pudo retirar el dinero, y su cuenta quedó congelada.

Randy Hernández dijo que estaba desesperado, ya que tenía cuentas que pagar.

Hernández lleva 20 años trabajando en la construcción, pero recientemente, tuvo un problema, no podía sacar su dinero del banco.

“Tenía que pagar carros, tenía que pagar cuentas y ahora, ¿cómo voy a solventarlo”?, preguntó Hernández.

El cheque, dijo, se lo dio un patrón que ya le había pagado con cheques, y sin problemas.

“Le hice un trabajo a un arquitecto y me dio un cheque de 2,200 dólares. Entonces yo lo deposité en el banco Chase”, contó Hernández.

Por eso, dijo, le sorprendió cuando su cuenta quedó congelada, y perdió acceso a los $2,387 dólares que tenía en ella.

“Me dijeron que había problemas porque no podían verificar el cheque”, dijo Hernández.

Y aunque inicialmente Chase le dijo que tomaría solo 10 días, esa fecha se recorrió.

“[El banco dijo] que podía tardarse de tres a seis meses hasta un año. Entonces yo le dije que era injusto. Volví a ir como unas cinco veces y nada, la misma respuesta. Entonces dije yo no, pues voy a llamar a Telemundo a ver si me ayudan. y sí, gracias, me ayudaron”, contó Hernández.

En cuanto Telemundo 52 Responde recibió el caso de Hernández, se pusieron en contacto con Chase para aclarar el problema, ante lo cual rápidamente se comunicaron con él.

“Una ejecutiva de Chase me dijo que ella se iba a encargar del caso. Como a la semana me dijeron que ya el dinero está disponible”, dijo Hernández.

Agradecido con Telemundo 52 Responde, Hernández dijo que no cree que hubiera recibido la ayuda, sino fuera por el equipo de Responde, ya que el banco le había dicho que después de un año, si no lo reclamaba, pasaba al estado.

Tras resolver la situación a través de un comunicado, Chase informó lo siguiente: “reabrimos la cuenta del cliente y pusimos los fondos a su disposición. Hablamos con el cliente y nos disculpamos por su experiencia”.

Ahora, tras haber recuperado su dinero, Hernández tiene una recomendación.

“Yo siempre he sido de aquellas personas que siempre preguntan. Algo que no sé, pregunto. Dicen que el metido aprende y escucha, y el que no pregunta, se queda mudo. Entonces es mejor, a la demás gente le digo: que llamen si tienen un problema, que les llamen [a Telemundo 52 Responde]”.