Vendedores ambulantes logran acuerdo con la ciudad de Los Ángeles sobre reglas de ventas

Los vendedores ambulantes llegaron a un acuerdo con la ciudad de Los Ángeles tras presentar una demanda impugnando las restricciones que violaban la ley estatal, anunciaron el viernes los demandantes.

En diciembre de 2022, los vendedores ambulantes Merlín Alvarado y Ruth Monroy, junto con tres organizaciones comunitarias (Community Power Collective, East LA Community Corporation e Inclusive Action for the City) demandaron a la ciudad, impugnando una serie de regulaciones de la ordenanza que ellos consideran viola la SB 946, una ley estatal de 2018 que legalizó la venta ambulante en todo el estado.

Durante una conferencia de prensa en Hollywood, los demandantes y sus abogados dijeron que el acuerdo derogaría las prohibiciones excluyentes de venta en toda la ciudad cerca de reuniones de intercambio, mercados de agricultores, escuelas y eventos temporales.

Los vendedores ambulantes de la ciudad de Los Ángeles ya no tendrán que pagar cientos de dólares para obtener un permiso después de que los miembros del consejo aprobaron el viernes una ordenanza que reduce significativamente el costo.

También se espera que la ciudad cancele todas las citaciones emitidas por ventas ambulantes en esas áreas y proporcione reembolsos completos a los vendedores por las multas pagadas.

“Las prohibiciones han desaparecido y los vendedores han sido reivindicados”, dijo Alvarado. ”Además de servir a nuestros clientes, administrar nuestros negocios y mantener a nuestras familias, estamos listos para trabajar con la ciudad para que su programa de venta ambulante sea lo más exitoso posible”.

Si bien el acuerdo está finalizado, aún debe ser aprobado formalmente por el Concejo Municipal y la alcaldesa Karen Bass, lo que los demandantes esperan que suceda cuando el concejo regrese del receso en agosto.

Una vez aprobada, la ciudad tendrá 90 días para reunir todas las citaciones, identificar a las personas elegibles para recibir ayuda en virtud de este acuerdo y enviar los avisos requeridos a los proveedores individuales.

Los proveedores individuales que recibieron avisos o crean que pagaron una citación elegible deberán llamar al Centro de procesamiento de citaciones para iniciar el proceso de reembolso.

Katie McKeon, abogada del Western Center on Law and Poverty, que representó a los demandantes, señaló que el acuerdo pone fin a lo que ella llama prácticas dañinas y brinda justicia a los proveedores.

Un programa del condado de Los Ángeles, con un presupuesto de 6.8 millones de dólares, prometió entregar 200 carritos de comida gratuitos a vendedores ambulantes este verano. Sin embargo, las autoridades dicen que los carritos no estarán listos este año.

“Nos alienta que la ciudad ahora esté comprometida a cumplir con la ley estatal y esté adoptando políticas que respeten y apoyen el papel vital que desempeñan los vendedores en nuestras comunidades”, dijo McKeon.

Además del Western Center on Law and Poverty, los demandantes estuvieron representados por Public Counsel y el bufete de abogados Arnold and Porter.

“La ‘Ley de venta acera segura’ de California es la ley del estado e impide que las ciudades promulguen regulaciones de venta basadas únicamente en quejas de NIMBY (No en mi patio trasero) o animosidad económica”, dijo en un comunicado Ritu Mahajan Estes, abogado director de Public Counsel.

“Las restricciones punitivas e infundadas a las ventas no sólo van en contra de nuestra cultura colectiva y de la historia de California, sino que son ilegales, discriminatorias y perjudiciales para la salud y el bienestar de nuestras comunidades”.

La ciudad prohibía el comercio informal en siete lugares emblemáticos y muy visitados por los turistas.

En febrero, la ciudad de Los Ángeles cambió sus leyes de venta ambulante para eliminar la aplicación de las llamadas “zonas de prohibición de venta ambulante”, que prohibían a los vendedores ambulantes vender productos en sitios turísticos populares.

Se eliminaron zonas en el Paseo de la Fama de Hollywood, Hollywood Bowl, Dodger Stadium, LA Live/Crypto.com Arena, Universal Studios/City Walk, el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles y Exposition Park.

La ciudad también redujo recientemente el costo de los permisos de venta a $27,51 desde lo que podría haber sido tan alto como $541.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, a principios de este año, también aprobó un par de ordenanzas similares que regulan a los vendedores ambulantes de alimentos y adoptó un programa de subsidios para compensar algunos costos relacionados con su proceso de obtención de permisos.