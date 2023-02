Crisis en las calles: operativo remueve decenas de campamentos en Skid Row

Mientras las autoridades realizaban un operativo de limpieza de campamentos indigentes en Los Ángeles, se dio a cabo un enfrentamiento verbal entre las personas sin hogar y la policía.

Las autoridades señalaron que el operativo no es nada nuevo, ya que hay anuncios en toda la zona cercana en el área de Skid Row, advirtiendo a las personas indigentes que muevan sus pertenencias mientras se realizan operativos de limpieza, pero aun así, algunos no lo hacen.

Con amenazas e insultos, fueron recibidos oficiales de la Policía de Los Ángeles y trabajadores del departamento de limpieza al llegar a la esquina de la calle 5ta y San Pedro.

Los anuncios de “Healthy Streets” o calles sanas, están casi en cada esquina y aunque no dicen cuando, advierten de que se removerá basura y se hará limpieza, además de quedar prohibidas las tiendas de campaña de 6 a.m. a 9 p.m.

Esta mañana las autoridades empezaron a remover un campamento que no había seguido las órdenes.

“Si fuera para limpiar la ciudad, pues porque todavía está sucio, mira, esa es la limpieza, todavía está ahí, tienen supuestamente 'power washers' pero queda hasta casi peor porque están quitando a la gente del único lugar donde pueden vivir”, dijo Christina Ángelo, se opone a los operativos de limpieza.

Este operativo de limpieza, dicen los indigentes, no es nada nuevo y se lleva a cabo aproximadamente cada dos semanas.

“Así tiene que ser hombre, es cosa de la ciudad y así tiene que ser. Les guste o no les guste, así tiene que ser, y al que no le guste, pues váyanse a otro, no hay problema”, dijo Rosa Portillo, una indigente de Skid Row.

Estephanie Arnold Williams, dijo que esta mañana se le dieron 15 minutos para mover su carpa blanca, que era un centro de ayuda para repartir comida o ayudar a indigentes del área de Skid Row.

Ella misma grabó el momento en que su carpa blanca y sus pertenencias fueron removidas.

“No tengo nada, no tengo cama, no tengo cobijas, cepillo de dientes, artículos personales. Yo creo que tengo que acostarme en el suelo, eso es lo que quieren, echarnos al piso como perros”, dijo William, indigente de Skid Row.

Y mientras las autoridades removían la carpa de Williams, ella los seguía insultando y prometiéndoles que volvería con otra tienda de campaña aún más grande, formando parte del círculo vicioso que enfrenta la ciudad, pues tan pronto limpian un campamento de una esquina, otros están listos para regresar al mismo sitio.