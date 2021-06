Crisis en las calles: Programa piloto ayuda a personas sin hogar

Solucionar el problema de la indigencia es uno de los principales retos que enfrenta la ciudad de Los Ángeles.

Esta semana, las cámaras de Telemundo 52 recorrió las calles de Los Ángeles par ver cómo está funcionando un programa piloto, en el que a los desamparados se les permite poner sus carpas en un terreno desocupado, y tienen acceso a servicios básicos.



El terreno está ubicado en el área de Rampart, y tiene espacio para 70 carpas. Algunas de las personas sin hogar que vivían en Echo Park se trasladaron al lugar, el primero en su estilo en Los Ángeles en convertir una alternativa para que las personas sin hogar acampen de manera segura mientras los ayudan a conseguir casa.



Un estacionamiento en el área de Rampart Village fue transformado en un área donde los desamparados pueden acampar, y donde tienen acceso a duchas y a baños portátiles, tres comidas al día, internet y electricidad y se les permite cierta privacidad y pocas restricciones para entrar y salir.

“Eso es un principio para poderlos ayudar a renovar su vida”, dijo Nicole Segundino, manejadora del programa ‘Urban Alchemy’.

La intención es que sea un espacio de transición, acá los asesoran con los trámites para encontrar un hogar permanente.

"Los ayudamos a obtener sus documentos y agarrar todo lo que necesitan para calificar", añadió Segundino.

Problemas de addición

El programa piloto, manejado por la organización ‘Urban Alchemy’ bajo la tutela del concejal Mitch O’Farrell, tiene un costo aproximado de $1 millón y medio y pudiera extenderse por un año. El programa también cuenta con servicios médicos o psiquiátricos para tratar de apoyar a quienes luchan contra adicciones. Todos los trabajadores portan sprays del medicamento Narcan, para responder a una sobredosis.

"Tenemos muchos problemas de adicción, por eso cada quien tenemos nuestro Narcan", dijo Segundino.



Pero Aunque este pequeño espacio es solo un grano de arena ante un problema que crece cada día. Un residente que por décadas ha vivido en la calle, le contó a Telemundo 52 que cree que es una buena alternativa.



“Yo he estado sin un hogar desde hace unos 20 años y este lugar es tan bueno, que jamás quisiera tener que mudarme de aquí”, dijo el hombre indigente.

Sin embargo, eventualmente estás personas tendrán que ser reubicadas en soluciones permanentes, ya que en este mismo terreno se construirá un edificio de apartamentos para residentes de bajos recursos con más de 400 unidades. Mientras acá reciben apoyo y servicios básicos, cualquiera haya sido la causa que los llevó a vivir en la calle



“Problemas de adicciones, o no han podido tener un hogar porque no hemos tenido un trabajo, o porque no tienen papeles, los podemos ayudar en otras formas, y esas son las formas en que hemos podido ayudarles”, señaló Segundino.

El programa piloto para conectar a personas con servicios y que puedan acampar de manera segura pudiera ser extendido a varias partes de la ciudad, ya que actualmente en la ciudad de Los Ángeles se calcula hay 44 mil indigentes, y se requerirán muchas más soluciones a corto plazo como esta.