Resulta herido durante un intento de robo en estacionamiento de South Coast Plaza

Un hombre resultó herido en un tiroteo durante un intento de robo el domingo por la noche en el centro comercial South Coast Plaza en Costa Mesa.

No se reportaron arrestos la madrugada del lunes en el intento de robo en el estacionamiento del centro comercial. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue hospitalizada con heridas que no ponen en peligro su vida.

Los investigadores parecían estar examinando una camioneta Lamborghini blanca, posiblemente propiedad de la víctima, que fue remolcada del lugar.

Un camarógrafo de noticias en el lugar dijo que el ladrón intentó tomar el reloj Rolex de la víctima y la camioneta Lamborghini.

