Instalarán contenedores de desecho de grasa para vendedores ambulantes en el Corredor Salvadoreño

Como parte de un programa destinado a apoyar a los vendedores ambulantes y proteger las vías fluviales de la ciudad, tres contenedores de eliminación de grasa de alta resistencia estarán disponibles a lo largo del Corredor Salvadoreño en la avenida Vermont a partir de enero, anunciaron el jueves los funcionarios.

Se espera que los contenedores se coloquen en 1101, 1133 y 1159 al sur de la avenida Vermont, para ofrecer a los vendedores ambulantes una forma segura y conveniente de deshacerse de los subproductos de la cocina y prevenir los daños causados ​​por la eliminación inadecuada de la grasa.

La concejal de la ciudad de Los Ángeles, Eunisses Hernández, cuyo primer distrito incluye el corredor, dijo que esta iniciativa, denominada programa piloto de grasas, aceites y grasas (FOG), servirá como una solución práctica y garantizará que los vendedores cumplan con las regulaciones ambientales y de salud pública.

“Los Ángeles es conocida en todo el mundo por nuestra economía de venta ambulante y nuestra increíble cultura gastronómica, pero como ciudad no hemos invertido en la infraestructura para apoyar adecuadamente a los vendedores o vecindarios”, dijo Hernández en un comunicado. El programa es “el primero en la nación”, afirmó.

Su oficina llevará a cabo actividades de divulgación para informar a los vendedores ambulantes sobre los contenedores.

Hernández hizo el anuncio durante una conferencia de prensa junto con representantes del Departamento de Sanidad y Medio Ambiente de Los Ángeles (LASAN).

Un estudio realizado por LASAN encontró concentraciones de grasa en las escorrentías de aguas pluviales de la zona de hasta 113 mg/L, una cifra muy por encima del límite de seguridad de 15 mg/L.

Además, se encontró que los niveles de E. coli eran tan altos como la cifra más probable de 160.000/100 ml, superando con creces el umbral aceptable de 320, según LASAN.

Otras consecuencias de la eliminación inadecuada de la grasa pueden provocar la obstrucción de los desagües pluviales, posibles inundaciones, interrupciones del tráfico y reparaciones costosas. Se podría exigir a los vendedores ambulantes que detuvieran sus operaciones o enfrentar desafíos adicionales para sus medios de vida.

“LASAN ha diseñado un programa de monitoreo antes y después de la escorrentía de esta área”, dijo Mas Dojiri, gerente general asistente de LASAN, en una declaración. “Ya hemos realizado las pruebas previas y encontramos niveles elevados de aceite y grasa, así como de la bacteria E. coli”, agregó Dojiri.

“Las pruebas posteriores deberían mostrar niveles mucho más bajos de ambos, lo que refleja la eficacia de este programa”.

El aceite y las grasas recolectadas de los contenedores se convertirán en biodiésel y alimento para animales, según Barbara Romero, directora y gerente general de LASAN.

“El [programa] piloto le dará a la ciudad la oportunidad de proporcionar un lugar seguro para la eliminación de material FOG, al mismo tiempo que nos permite educar a quienes lo utilizan sobre su papel en esta gestión ambiental crítica”, dijo Romero en una declaración.

Doug Smith, vicepresidente de Política y Estrategia Legal en Inclusive Action for the City, agregó que si bien los angelinos aman a los vendedores ambulantes, las leyes y políticas locales no siempre reflejan eso.

“Para fortalecer las contribuciones que hacen los vendedores a nuestra economía y nuestras comunidades, necesitamos que las políticas se acompañen con una nueva infraestructura que ayude a los vendedores y a los vecindarios por igual”, dijo Smith en una declaración.

“El programa piloto FOG es un ejemplo de cómo la ciudad puede liderar invirtiendo en infraestructura comunitaria crítica que promueva tanto la justicia económica como la salud pública y ambiental”.

El Corredor Salvadoreño se extiende a lo largo de 12 cuadras de la avenida Vermont, entre las calles 11 y Adams, cerca de la autopista 10.

El Distrito 1 de la concejal Hernández, que abarca los vecindarios del centro y del este de Los Ángeles, alberga una gran población de salvadoreños, muchos de los cuales residen en Westlake y Pico-Union.