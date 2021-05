Continúan ataques a vehículos con pistolas de aire en el sur de California

Las autoridades continúan investigando una serie reciente de disparos con perdigones o pistolas de aire que han dañado varios vehículos en algunas autopistas del sur de California, incluido uno que ocurrió la mañana del jueves en el área de Cerritos.

El último tiroteo ocurrió el jueves, a las 6:53 a.m. del jueves, en la Autopista 91 en dirección oeste cerca del Bulevar Norwalk, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Otro tiroteo fue reportado el miércoles por la noche, también en la Autopista 91 en Cerritos, en el que un sedán blanco quedó con varias decenas de agujeros y abolladuras en su capó y parabrisas, según las autoridades.

El conductor, Michael Hernandez, asegura que no es la primera vez que que le pasa en menos de tres meses camino al trabajo.

“Y vi una luz y justo después de eso escuché que la ventana se rompía en todo el parabrisas

Fue entonces cuando me di cuenta de que me dispararon, así que me acerqué al hombro y llamé al 911”, dijo Hernandez a Telemundo 52.

El martes, se informó de un posible disparo de pistola de perdigones o perdigones en Downey que dañó varias ventanas en un autobús de dos pisos que llevaba a jugadores de fútbol y personal de la Preparatoria Verbum Dei, desde Los Ángeles, según informe de las autoridades..

El autobús iba hacia el este por la 105 Freeway, al oeste de Paramount Boulevard, en el carril de transporte compartido alrededor de las 4 p.m. El martes, cuando un pasajero del piso superior le dijo al conductor que se había roto una ventana.

Cuando el autobús llegó a Santa Fe Springs, el conductor llamó al 911 después de ver que tres de las ventanas estaban dañadas. Los investigadores de CHP dicen que el daño fue consistente con una pistola de perdigones o perdigones.

Muchos de los tiroteos ocurrieron en Inland Empire, incluido uno que ocurrió unas dos horas después de que dispararan contra el autobús en Downey.

El conductor de una camioneta informó que le rompieron las ventanas después de recibir un disparo mientras conducía por la autopista 91 en Riverside. Ese tiroteo fue seguido aproximadamente una hora después por otro incidente, también en la autopista 91, en la Avenida Tyler.

No se supo si el tiroteo involucró al mismo sospechoso.

Las descripciones del tirador han variado y las autoridades estaban tratando de determinar si los disparos se realizaron desde un vehículo en movimiento.