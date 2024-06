Consulados mexicanos abren sus puertas para asesoría legal para el plan migratorio de Biden: Lo que debes saber

Lo que debes saber Una red de abogados ofrecerá consultas iniciales en los consulados mexicanos en Estados Unidos.

Las solicitudes aún no salen, así que no se deje engañar por estafadores.

Verifique si un abogado está activo en la barra de California.

Abogados que trabajan con los consulados mexicanos en Estados Unidos, organizaciones comunitarias y expertos legales se preparan para asesorar legalmente a posibles beneficiados del nuevo plan de ajuste migratorio anunciado por el presidente Joe Biden.

Es importante recordar que el programa aún no ha iniciado y todavía no se están aceptando solicitudes, y es por eso que tanto los consulados de México, como organizaciones que ayudan a migrantes y abogados expertos tienen un fuerte mensaje: solo busque ayuda legal de personas certificadas, no se deje engañar y evite ser víctima de fraude.



El nuevo plan de la Casa Blanca anunciado la semana pasada, permitirá solicitar dentro de Estados Unidos el “Parole in Place” o permiso de residencia temporal a inmigrantes sin estatus legal que estén casados con ciudadanos estadounidenses y con hijos menores de 21 años.

También se permitirá que los beneficiarios de DACA, con títulos universitarios, reciban visas de trabajo más rápidamente.

En 52 consulados mexicanos y la embajada en la capital estadounidense, una red de 300 abogados podrán ofrecer consultas iniciales, dijeron voceros del gobierno de México.



“Toda asesoría gratuita en los consulados de México en Estados Unidos y contamos con personal especializado y con abogados consultores en materia migratoria”, dijo Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles.

Se especula que para finales de verano se sepan los requisitos y fechas de solicitudes de este programa que enfatizan aún no está vigente.



“El primer paso es esperar la publicación en el Federal Registro, o sea diario oficial de Estados Unidos, que nos va a decir cuáles son los documentos, cuáles son las condiciones”, agregó Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate.



Organizaciones y sedes consulares recomiendan ir compilando documentos como el certificado de matrimonio.



"Nosotros vamos a poder ayudarle a mucha gente a tener sus documentos vigentes, su pasaporte que eventualmente requerirá", dijo el cónsul González Gutiérrez.



Hay gente que requerirá que se le purgue de su expediente algún problema legal que sucedió hace tiempo.



Lo más importante es que cuando llegue el momento de hacer cualquier trámite, no se deje engañar.



“Los únicos que están autorizados para eso son los abogados que han pasado el examen de la barra y que tienen su número de la barra o gente autorizada como representantes acreditados por el Departamento de Justicia que el caso de nuestra organización”, señaló Sanabria. Tras el anuncio migratorio de la Casa Blanca, advierten pueden aumentar los fraudes y estafas



“Hemos tenido, si no cientos, miles de casos de personas que vienen a que le resolvamos el nudo gordiano que ha causado no sólo haber sido representado 12 veces por estafadores, sino varias veces”, dijo Sanabria.



Expertos advierten a los posibles beneficiarios a no arriesgar su dinero y su estancia en Estados Unidos, además de recibir asesoría por una persona o institución debidamente autorizada.

Los consulados mexicanos y organizaciones como El Rescate dicen tener sus puertas abiertas para aclarar sus dudas y preguntas. Las personas también pueden verificar si un abogado está activo en la barra de California en la página de internet calbar.ca.gov.