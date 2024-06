Consejos para mantenerse fresco durante el calor que azota al sur de California

Los habitantes del sur de California están sintiendo el primer calor significativo de la temporada esta semana.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de martes a jueves, cuando algunas áreas del interior estarán bajo aviso de calor.

El aumento de las temperaturas significa un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, que pueden presentarse de dos formas: agotamiento por calor y un golpe de calor más extremo.

Los síntomas del agotamiento por calor incluyen sudoración intensa y pulso rápido. Si siente que está sufriendo un agotamiento por calor, consiga rápidamente el aire acondicionado y beba mucha agua para mantenerse hidratado.

El golpe de calor es lo que sucede cuando el agotamiento por calor no se trata. Las personas que sufren un golpe de calor dejan de sudar por completo y pueden perder el conocimiento. Busque ayuda de inmediato llamando al 911 si usted o alguien que conoce sufre un golpe de calor.

Temps will be warmest Wed and Thur, with highs in the deserts from 98 to 108, and 92 to 102 for the mountains and interior valleys. Drier conditions along with breezy conditions will lead to an increased risk for grass fires. #socal #CAheat pic.twitter.com/9VXVhyIbQa