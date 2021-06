Condado de Ventura pasa al nivel amarillo en la reapertura económica

El condado de Ventura se encuentra ahora en el nivel amarillo, el nivel menos restrictivo de California. El cambio significa menos restricciones para las empresas del condado de Ventura.

El condado ha cumplido con las métricas del Plan Estatal para una Economía más Segura durante el período requerido de dos semanas.

Pasar al nivel amarillo permite aumentar la capacidad en lugares como:

parques de atracciones y ferias;

gimnasios y centros de entrenamiento físico;

estudios de yoga;

eventos privados;

restaurantes; salas de juego e hipódromos;

actuaciones y eventos en vivo en interiores y exteriores;

bodegas y salas de degustación;

centros de entretenimiento familiar; y

museos, zoológicos y acuarios.

También se permitirá que los bares comiencen a brindar servicio en interiores al 25% de su capacidad.

"Alcanzar el nivel amarillo es un gran logro. Aprecio el trabajo colectivo de los miembros de nuestra comunidad que nos han ayudado a avanzar", dijo el Director de Salud Pública del Condado de Ventura, Rigoberto Vargas.

El departamento de salud pública había identificado 81,344 casos positivos de COVID-19 en todas las áreas del condado de Ventura y un total de 1,018 muertes para el 28 de mayo.

"La vacuna es la herramienta más poderosa disponible para reducir la transmisión de COVID y prevenir hospitalizaciones y muertes por el virus. Aumentar el número de personas vacunadas nos ayudará a seguir avanzando", dijo el Dr. Robert Levin, oficial de salud pública.

Las vacunas COVID-19 están disponibles para todos los residentes del condado de Ventura a partir de los 12 años, sin cita, en los sitios administrados por el condado y en muchos sitios comunitarios.

Las citas también se pueden hacer en MyTurn.CA.gov o llamando al 833-422-4255.

Los condados de Los Ángeles y Orange ya están en el nivel amarillo, pero los condados de Riverside y San Bernardino no lograron pasar el corte.

El 15 de junio, casi todas las restricciones de COVID-19 se eliminarán para todo el estado.

