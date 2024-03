Condado de Orange: investigan posibles robos en serie de cajeros automáticos en tiendas

Un hombre puede estar usando las mismas tácticas con una correa de remolque y una camioneta para arrancar cajeros automáticos de negocios del Condado de Orange.

Las autoridades que investigan un robo en una barbería de Orange creen que el mismo sospechoso pudo haber apuntado a un salón de manicura en febrero y a una lavandería en diciembre.

Imágenes de video de seguridad de Golden Touch Barbershop en la avenida Tustin mostraron a un hombre vestido con una sudadera con capucha negra y naranja estacionar su camioneta Ram blanca justo en frente de la tienda el lunes por la mañana temprano, romper las ventanas de vidrio y poner una cuerda alrededor del cajero automático dentro del negocio y arrancándolo con su coche.

Resultó que escenas similares se desarrollaron en el salón de manicura Color Me en Anaheim Hills y en OK Coin Laundry en Batavia Street en Orange.

“Sospechamos que los muchachos salieron, miraron con anticipación, buscaron estos cajeros automáticos y encontraron la oportunidad de regresar temprano en la mañana o tarde en la noche”, dijo el teniente Phil McMullin del Departamento de Policía de Orange.

Los videoclips del salón de uñas Color Me mostraron a dos hombres usando la misma camioneta para arrancar el cajero automático desde el interior del negocio. Y uno de los hombres parecía llevar la misma sudadera con capucha en el robo a la barbería.

“He estado aquí durante casi 20 años”, dijo Helen Nguyen, propietaria del salón de manicura. “Estoy muy asustado por mi ubicación y seguridad”.

Nguyen sospechaba que los hombres que robaron su cajero automático podrían haber estado en su tienda apenas dos días antes del incidente.

“Dos tipos, grandes, vinieron aquí para hacer pedicura y manicura”, recordó Nguyen.

La dueña del salón de uñas dijo que tuvo que gastar más de $10,000 para reparar su negocio, además de $2,700 dentro del cajero automático ahora robado.

Los detectives dijeron que las placas de la camioneta eran robadas.

