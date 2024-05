Incendio destruye casas rodantes en concesionario Mike Thompson en Santa Fe Springs

Un incendio destruyó más de una docena de vehículos recreativos durante la noche del jueves en RV Super Store de Mike Thompson, en Santa Fe Springs.

Las autoridades respondieron a una posible llamada de robo, alrededor de las 12:30 a.m., en la propiedad cerrada en el bulevar Firestone, en el sureste del condado de Los Ángeles, cerca de la autopista 5. Varios vehículos recreativos estaban en llamas cuando llegaron los bomberos.

Los detalles sobre la causa del incendio no estuvieron disponibles de inmediato. La propiedad tiene varias cámaras de seguridad que los investigadores planean verificar en busca de vídeo.

No se reportaron heridos. Los bomberos impidieron que el fuego se extendiera más allá del concesionario.

Un gerente le dijo a la estación hermana NBCLA que el daño estimado es de aproximadamente $2 millones.

La empresa operada y de propiedad familiar comenzó en 1972 y se convirtió en una presencia fija en el sur de California con cuatro ubicaciones en las áreas de Los Ángeles, el condado de Orange, Riverside y San Bernardino.

