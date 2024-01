Utilizan un auto robado del gobierno para irrumpir y robar en zapatería de Bellflower

Las imágenes de vigilancia de una zapatería Bellflower muestran el momento en que un grupo de ladrones utilizó un vehículo gubernamental robado para estrellarse contra la tienda y huir con mercancía robada.

Hype Kingdom, una tienda de zapatillas con sede en el Boulevard Lakewood, quedó llena de vidrios rotos después de que los ladrones irrumpieron en el lugar para entrar.

El robo tuvo lugar el domingo, alrededor de las 4:45 a.m. Unas 15 personas entraron corriendo a la tienda después de que el coche chocara deliberadamente contra ella.

“Quiero decir, supongo que si alguien quiere algo realmente, lo conseguirá”, dijo DJ, el propietario de Hype Kingdom.

El grupo de ladrones se llevó más de 500 objetos, según la hermana del propietario. DJ dijo que ha tomado medidas para aumentar la seguridad en su tienda, incluidas múltiples cerraduras en la puerta y la instalación de un dispositivo de seguridad.

Desafortunadamente, ninguno de los dos era rival para el coche.

“Puse sangre, sudor y lágrimas en esto”, dijo DJ. "Mucho trabajo duro, largas noches, sólo para que saboteen y dañen mi negocio es una tontería".

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo que está investigando el caso. No revelaron de inmediato una descripción detallada de las personas involucradas en el robo.

