Piden la renuncia del supervisor del condado de Orange, Andrew Do

Dos supervisores del condado de Orange pidieron el lunes a su colega, Andrew Do, que renunciara en medio de preguntas sobre su residencia principal y crecientes preocupaciones sobre el mal uso de millones de dólares en fondos federales a manos de una organización sin fines de lucro vinculada a su hija.

El FBI confirmó que entregó órdenes de allanamiento en varios lugares conectados con Viet America Society y en una casa en Beverly Glen en North Tustin, que según una búsqueda de registros de propiedad es propiedad de Do.

“Tienes que vivir en el distrito que representas”, dijo Katrina Foley, que representa al Quinto Distrito del Condado de Orange. “Entonces, si vive en Tustin con su familia, ¿cómo puede representar al Distrito Uno cuando Tustin no es parte del Distrito Uno?”

Entraron en vigor el jueves nuevos limites en los aumentos para la renta de viviendas en los condados de Los Ángeles y Orange, por lo que propietarios de inmuebles no podrán incrementar los alquileres en mas del 8.9%.

El supervisor Foley pidió al fiscal general Rob Bonta que destituya a Do de su cargo, citando el allanamiento de su casa y la ley electoral estatal que requiere que los supervisores vivan en el distrito que representan.

Una búsqueda de registros de propiedad mostró que Do es dueño de una casa en North Tustin y una casa en Westminster, que está en su distrito. Los vecinos de ambos lugares dijeron a la estación hermana NBC4 que ven a Do de vez en cuando.

El pedido de renuncia de Do se produce cuando los agentes federales revisan las pruebas que recopilaron en varias propiedades relacionadas con Viet America Society, una organización sin fines de lucro a la que el condado está demandando por presuntamente malversar más de $13 millones en fondos federales, la mayoría de los cuales estaban destinados a alimentar a personas mayores durante la pandemia.

La hija de Do, Rhiannon, que figura como funcionaria de la organización sin fines de lucro, aparece en la demanda civil del condado, que se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Orange.

“Durante el fin de semana, nos enteramos de que el supervisor Do no asistiría a nuestra reunión de la junta mañana y que probablemente se perdería muchas reuniones futuras”, dijo Foley. “Para mí, bueno, debes hacer tu trabajo, te estamos pagando para que hagas tu trabajo, los electores votaron para que hagas tu trabajo”.

Do no había respondido a las solicitudes de NBC4 para comentarios hasta el lunes por la noche.

Los precios de los alquileres para muchos residentes del condado de Orange están afectando el bolsillo de muchas familias, obligándolos a buscar opciones para poder sobrevivir.

Vicente Sarmiento, que representa al Segundo Distrito del Condado de Orange, también había pedido recientemente la renuncia de Do.

“Tenemos algunas decisiones críticas que debemos tomar como junta”, dijo. “Estamos eligiendo a nuestro próximo director ejecutivo. Estamos lidiando con las subvenciones aprobadas y cómo estamos lidiando con la falta de vivienda y la Propuesta Uno sobre cómo brindamos servicios de salud mental”, dijo Sarmiento.

“Por lo tanto, esas son decisiones que cuando una persona está en riesgo no puede tomar de manera reflexiva y que podamos siquiera confiar en esa opinión lo hace muy

David Wiechert, el abogado que representa a Rhiannon Do, la describió como una ciudadana trabajadora y respetuosa de la ley y dijo que espera “mostrarle al gobierno el error de sus métodos”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.