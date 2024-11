Santa Ana aprueba redacción de una disculpa formal a familia de inmigrante golpeado por agentes

El concejo de la ciudad de Santa Ana dio luz verde el martes a la redacción de una disculpa formal a la familia de Edgar Vargas, un inmigrante hispano que fue golpeado por agentes de la policía y entregado a agentes de inmigración hace 10 años.

Telemundo 52 habló con la madre de la víctima, que dijo que, aunque no esperaba la reacción del Concejo Municipal, las disculpas serán bienvenidas, aunque llegan un poco tarde.

“Las disculpas no me van a regresar a mi hijo, no me lo van a regresar. Ya mi hijo se fue, pero sería lo mínimo que hiciera la ciudad”, dijo Olivia Arzate, madre de Edgar.

Con lágrimas en el rostro, Arzate recibió la noticia de la petición de entregarle una disculpa oficial que realizó el concejal Benjamín Vázquez el martes a miembros del Concejo Municipal de Santa Ana, por el caso de su hijo Edgar Vargas, ocurrido hace 10 años

“Pero sería lo mínimo que hiciera la ciudad dar una disculpa y saber que se equivocaron, que se equivocaron con mi hijo y con nosotros”, dijo Arzate.

Un video muestra a Vargas, quien en ese entonces tenía 27 años, siendo golpeado por agentes de la policía de Santa Ana, en junio 2014, Edgar fue arrestado bajo cargos de robo, delito que la familia de Vargas dice que nunca cometió.

Dos meses después del incidente, Vargas fue detenido por agentes de inmigración cuando se dirigía a una audiencia por cargos de robo.

Días después, el FBI tomó el caso y Vargas siguió atendiendo su proceso judicial, hasta que en junio del 2022 murió debido a un paro cardíaco.

En el 2019, un gran jurado federal acusó al exagente de policía de Santa Ana, Brian Booker, por mala conducta y mentir para encubrir el brutal ataque. Y si bien la familia recibió una restitución de la ciudad, ellos dicen que nunca recibieron una disculpa formal.

“Yo como concejal le estoy pidiendo a los demás que apoyen esto para pedir disculpa a la familia, pero también a la comunidad inmigrante de Santa Ana, que así no se hacen las cosas y hemos cambiado aquí en Santa Ana”, dijo Benjamín Vázquez, concejal de Santa Ana.

Y con cinco concejales a favor, la redacción de esta petición iniciará en los próximos días para llevarse a votación en el mes de diciembre.

De ser aprobado por mayoría, las disculpas se darían en un acto oficial. Carlos Pereira, un activista y quien ha luchado por los derechos de los inmigrantes, señaló que el caso de Edgar fue uno de los motivos que hizo que en 2016 cambiaran las reglas en Santa Ana.

“El caso de Edgar Vargas en el 2014 realmente fue el fuego que realmente expandió para que la ciudad se convirtiera en santuario”, dijo Pereira.

De hacerse oficial la petición de disculpas a la familia por parte del concejo de la ciudad de Santa Ana, sería un pequeño consuelo, aseguró la mamá de Edgar Vargas después de varios años.