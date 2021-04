Con abril llega también la reapertura de los principales parques temáticos del sur de California

Al igual que la lenta subida a la cima de una montaña rusa, las cosas están mejorando en el sur de California a medida que disminuyen las tasas de casos de COVID-19 y se abren más y más sectores.

El 5 de marzo, los funcionarios de salud estatales anunciaron que los parques temáticos podrían reabrir a partir del 1 de abril, según el nivel codificado por colores de la región. Cada nivel tiene su propio conjunto de restricciones.

Nivel púrpura:

Los parques temáticos no pueden abrir

Nivel rojo:

Capacidad limitada al 15%

Un "grupo" no puede tener más de 10 personas o más de tres hogares.

Sin comedor interior

Se permite la venta de boletos sin cita previa, pero los parques deben recopilar información de los huéspedes para rastrear contactos

Nivel naranja:

Capacidad limitada al 25%

Se permite comer en el interior, pero también se limita al 25% de la capacidad.

Se permite la venta de boletos sin cita previa, pero los parques deben recopilar información de los huéspedes para rastrear contactos

Nivel amarillo:

Capacidad del parque limitada al 35% y capacidad interior limitada al 25%

Se permite comer en el interior pero se limita al 50% de la capacidad

Se permite la venta de boletos sin cita previa, pero los parques deben recopilar información de los huéspedes para rastrear contactos

Además, el estado ha brindado más orientación, independientemente de los niveles, incluido que los huéspedes deben usar cubiertas para la cara, los huéspedes deben ser residentes de California y los huéspedes solo pueden comer y beber en las áreas designadas, entre otros cambios.

Entonces, con todo eso dicho, ¿cuándo abrirán los diversos parques temáticos en el sur de California?

¿Cuándo volverá a abrir Disneyland?

El parque temático reabrirá sus puertas después de un año de cierre, pero se hará bajo estrictas medidas.

Disneyland y Disney California Adventure Park reabrirán el 30 de abril.

Disney's Grand Californian Hotel and Spa reabrirá el 29 de abril con capacidad limitada delante de los parques. Vacation Club Villa en el Grand Californian reabrirá el 2 de mayo, y Disney's Paradise Pier Hotel y Disneyland Hotel reabrirán en fechas posteriores.

Los huéspedes deberán hacer una reserva antes de su propina para el lugar más feliz de la Tierra.

¿Cuándo volverá a abrir Universal Studios?

Universal Studios Hollywood reabrirá al público el 16 de abril.

Y para mejorar aún más las cosas, reabrirá con un viaje completamente nuevo: La vida secreta de las mascotas: sin correa. Además, los visitantes podrán ver una nueva versión completamente articulada del Indominus Rex en la parte superior del gran salto en Jurassic World: The Ride.

Además, los miembros del Pase Anual y de Temporada obtienen un bono adicional el 15 de abril, cuando pueden pasear por esa alfombra roja tan fotografiada afuera de la entrada un día antes del regreso del público.

Universal Studios dijo que "la mayoría de las atracciones" estarán operativas, pero "algunas atracciones y atracciones volverán a abrir en una fecha posterior, ya que el parque temático cumple con las restricciones gubernamentales".

Los huéspedes deberán hacer reservaciones por adelantado si compraron boletos antes del 8 de abril. Haga clic aquí para obtener más información.

¿Cuándo volverá a abrir Magic Mountain?

El parque volverá a abrir para miembros y titulares de pases el jueves y viernes, y luego dará la bienvenida al público en general a partir del sábado.

Six Flags Magic Mountain reabrirá a los miembros y titulares de pases el 1 de abril y luego se abrirá al público el 3 de abril.

Los huéspedes deben hacer una reserva antes de salir para que el parque pueda realizar un seguimiento de los niveles de capacidad.

El parque también dijo que todos los pases de temporada 2020 se han extendido hasta el 31 de diciembre de 2021.

¿Cuándo volverá a abrir Legoland?

Desde el 1 de abril hasta el 12 de abril, Legoland California Resort será el anfitrión de "Park Preview Days". Una selección limitada de atracciones estará disponible en este momento, incluida la escuela de manejo, la montaña rusa técnica de Lego, el arroyo Fairy Tale Brook y el Coastersaurus.

Durante este tiempo, Legoland solo permitirá a los titulares de boletos existentes cuyos viajes se interrumpieron inicialmente debido al COVID-19, los titulares de pases anuales y los huéspedes que se alojen en el hotel del parque.

Y luego, el 15 de abril, el parque reabrirá oficialmente al público con todas las atracciones, espectáculos y atracciones, incluido el acuario SEA LIFE y el parque acuático LEGO CHIMA.

Los huéspedes deben hacer reservaciones en línea antes de su viaje. La información de reserva y los protocolos de salud y seguridad actualizados del parque se pueden encontrar en su sitio web.

¿Cuándo volverá a abrir Adventure City?

Adventure City reabrirá el 16 de abril, según su sitio web.

Las 11 atracciones estarán abiertas, pero algunas de las atracciones permanecerán cerradas temporalmente. Petting Farm volverá a abrir sin alimentar, dijo el parque a NBC 7, cadena hermana de Telemundo.

Adventure City normalmente está abierto todo el año, pero solo unos pocos días a la semana en las temporadas que no son de verano. Entonces, cuando los huéspedes regresen en abril, el parque estará abierto de viernes a domingo hasta que amplíe sus operaciones más cerca del verano.

Los huéspedes deberán hacer una reserva antes de su viaje.

¿Cuándo volverá a abrir Knott's Berry Farm?

Knott's Berry Farm reabrirá en algún momento de mayo.

No se dio una fecha específica, pero la experiencia gastronómica actual del destino de Buena Park, Taste of Boysenberry, estará en funcionamiento hasta el 2 de mayo. Los juegos mecánicos y atracciones no están abiertos durante el festival al aire libre, pero algunas tiendas sí.

Consulte el sitio web del parque para obtener actualizaciones.

¿Cuándo reabrirá SeaWorld?

SeaWorld San Diego reabrió al público el 6 de febrero, porque bajo el Nivel Púrpura, se ha permitido que los museos, zoológicos y acuarios se abran para operaciones al aire libre.

Las operaciones en interiores pueden regresar por debajo del Nivel Rojo y por debajo con capacidades limitadas (Rojo: 25%; Naranja: 50%).

Según el sitio web de SeaWorld, sus atracciones y algunas atracciones están cerradas por el momento. NBC 7, cadena hermana de Telemundo en San Diego, se ha comunicado con SeaWorld para obtener detalles sobre sus planes futuros para los huéspedes.

Mientras tanto, los huéspedes deberán hacer una reserva antes de visitar el parque. Los huéspedes con boletos existentes, tarjetas de diversión o pases anuales deben hacer una reserva utilizando el sistema. Los huéspedes que compren un boleto de un solo día para una fecha específica no necesitarán usar el sistema de reserva.