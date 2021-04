Advierten propagación del virus mientras reaperturas continúan en condado de Los Ángeles

En medio de lo que parece ser una ola tras otra de bien noticias del frente de COVID-19, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles continuaron instando a los residentes a tomar precauciones, reconociendo lo que podría ser visto como un mensaje mixto sobre el estado de la pandemia.

“Esta es la dinámica de tener un nuevo virus y una nueva vacuna en orden para protegerse contra eso”, dijo el viernes Muntu Davis, funcionario de salud del condado. "Y entonces la gente realmente tiene que entender que todavía estamos en una emergencia. Todavía estamos recopilando datos adicionales a medida que continuamos avanzando. Esto es naturalmente lo que sucede dentro de una pandemia.

“A como vamos viendo cómo actúa el virus, empezamos a ver las nuevas contramedidas, ya sea una vacuna o un tratamiento, entonces comenzamos a aprender más. Pero hasta que tengamos esa información, tendremos que operar con mucha precaución porque todos estamos en riesgo”.

Dijo que entiende que las personas pueden confundirse cuando están recibiendo muchas actualizaciones sobre el virus: el éxito de las vacunas, planes para más reaperturas comerciales, la amenaza de variantes del virus y las continuas súplicas por el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pero dijo que “esa es la forma como van las cosas en términos de un nuevo virus. Aprendemos sobre la marcha y también nos ajustamos sobre la marcha”, dijo.

“Buscamos personas que se mantengan al tanto, y trabajen con nosotros en restricciones o falta de restricciones”.

El condado de Los Ángeles entró oficialmente el miércoles al nivel naranja de plan estatal para una economía más segura. Restricciones comerciales relajadas que vienen con esta nueva fase, entrarán en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes. Eso significará más capacidad en muchos negocios y reapertura de algunas actividades bajo techo. Pero Davis nuevamente predicó la necesidad de ser precavidos.

“Nuestros números han mejorado drásticamente, pero no podemos bajar la guardia”, dijo.

"Con el hermoso clima, las vacaciones de primavera, UCLA en el Final Four y el comienzo de la temporada de béisbol, hay muchas razones para reunirse con amigos. Le pedimos que evite correr riesgos innecesarios, evite grandes reuniones y use su cubrebocas cuando esté en público y alrededor de otras personas, y continúe lavándose las manos".

Aunque la mayoría de las reglas del nivel naranja no entrarán en vigor hasta el lunes, Davis dijo que las reglas para parques temáticos y lugares de eventos en vivo al aire libre, como Dodger Stadium, entró en vigor el jueves. Esas reglas permitieron que los parques temáticos abrieran al 25% de su capacidad, y lugares al aire libre para abrir al 33% de su capacidad.

El resto de las órdenes de salud del nivel naranja del condado se alinearán en gran medida con las pautas estatales, pero habrá algunos requisitos más estrictos. La mayoría en particular, los bares que no sirven comida, y a los que se les permite reabrir solo al aire libre, solo podrán operar de 11:30 a.m. a 10 p.m., con una distancia requerida de 8 pies entre las mesas al aire libre.

Aunque las pautas estatales permiten el levantamiento de todas las restricciones de capacidad en los establecimientos minoristas en el nivel naranja, el condado de Los Ángeles impondrá un límite del 75% para las tiendas de comestibles y otras operaciones minoristas, mientras que “fuertemente” se recomienda que permanezcan al 50% de su capacidad hasta el 15 de abril para dar tiempo a que más de los trabajadores se vacunen.

De acuerdo con las pautas estatales, el condado aumentará el límite de capacidad del 25% al ​​50% para cines, iglesias, museos, zoológicos, acuarios y restaurantes. La capacidad del gimnasio aumentará del 10% al 25%. Las salas de juego y los centros de entretenimiento familiar en el espacio interior al 25% de capacidad.

Cervecerías y bodegas podrán ofrecer servicio interior al 25% capacidad. Las cervecerías, bodegas, bares y restaurantes podrán poner televisores al aire libre, pero el entretenimiento en vivo sigue prohibido.

Long Beach, que tiene su propio departamento de salud, se separó del condado e inmediatamente se trasladó a las reglas de nivel naranja el miércoles. La ciudad generalmente alineada con las pautas del estado, incluida la eliminación de límites de capacidad en las tiendas minoristas.

Pasadena, que también tiene su propio departamento de salud, también esperará hasta el lunes antes de cambiar sus restricciones.

El viernes, el condado informó otras 74 muertes por COVID-19, mientras que Long Beach agregó uno más, elevando el total acumulado en todo el condado a 23,236.

También se informaron otros 692 casos, mientras que Long Beach agregó 32 y Pasadena siete, lo que le da al condado un total acumulativo de 1,220,881 durante toda la pandemia.

Según cifras estatales, hubo 596 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19, por debajo de 634 el jueves. Había 159 personas en cuidados intensivos a partir del viernes, por debajo de 165 jueves.

Los californianos de 50 años o más se volvieron elegibles para as vacunas de COVID-19 el jueves, agregando alrededor de 1.4 millones residentes en el condado de Los Ángeles al grupo de personas que intentan conseguir citas.

Hay alrededor de 2 millones de personas en el condado en total en ese grupo, pero alrededor de 600,000 se cree que han sido vacunados previamente como parte de otra categoría elegible.

El 15 de abril, todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para las vacunas. Ese grupo incluye a unos 5 millones de personas.

El principal oficial de ciencia del condado Dr. Paul Simon, dijo el viernes que solo alrededor del 16% de los residentes de 16 a 29 ya han sido vacunados, y alrededor del 26% de las personas de 30 a 49 años, lo que significa habrá un gran salto en la demanda de citas el día 15.

“Pedimos paciencia a todos los que, comprensiblemente, están extremadamente ansiosos por vacunarse”, dijo.

Por segunda semana consecutiva, se espera que el condado establezca otro récord en cuanto su asignación de vacunas, con 397,430 dosis esperadas, eso incluye 118,000 dosis de una sola inyección de Johnson & Johnson.

De la asignación total, el 72% se utilizará para las primeras dosis y el 28% para la segunda, dijo Simon.