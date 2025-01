Cómo evitar a los estafadores mientras SoCal gas restablece servicio a zonas evacuadas por los incendios

Mientras los bomberos siguen trabajando para contener los incendios forestales que han arrasado el condado de Los Ángeles, SoCalGas ha comenzado a restaurar el servicio de gas natural en las casas que se salvaron de las llamas.

Lentamente, pero con seguridad, los técnicos están haciendo sus rondas en los vecindarios que sobrevivieron al incendio de Palisades y al de Eaton. En una publicación actualizada en su sitio web el martes, la empresa de servicios públicos dijo:

“Desde la semana pasada, SoCalGas ha estado trabajando las 24 horas del día en estrecha coordinación con los socorristas para evaluar los impactos de los incendios en nuestra infraestructura y para hacer que las condiciones sean seguras para los residentes, nuestros empleados y el público”.

A medida que continúan los esfuerzos para restaurar por completo el gas en las áreas afectadas, los propietarios deben estar alerta ante posibles estafadores que buscan aprovecharse.

Cosas a tener en cuenta para evitar estafas

SoCalGas notificará a los clientes cuando su área sea elegible para la restauración del servicio.

El proceso de restauración suele tardar una hora aproximadamente.

Verifique que cualquier técnico que diga que trabaja para SoCalGas tenga las credenciales y la identificación adecuadas.

Cualquier persona que no esté segura de la legitimidad de un técnico puede comunicarse con SoCalGas para verificarlo.

Se abrió un campamento base en el centro comercial Santa Anita para abordar cualquier inquietud o pregunta que puedan tener los clientes. El puesto de información comunitaria está abierto de 10 a. m. a 4 p. m. y se encuentra en la Puerta 8; su dirección es 400 S. Baldwin Ave. en Arcadia.

