Comienza la Campaña anual de Telemundo 52 y NBC4 “Help for the Hungry” Para Apoyar a la Lucha Contra el Hambre

La séptima campaña anual “Help For The Hungry” de Telemundo 52 y NBC4 regresa del 20 de noviembre al 31 de diciembre con el fin de apoyar a los bancos de comida locales y ayudar a proporcionar millones de alimentos a familias necesitadas en el sur de California. Desde 2018, “Help For The Hungry” ha recaudado más de $2.6 millones de dólares en donaciones ayudado a proporcionar más de 10.5 millones de comidas en todo el sur de California.

Miembros de la comunidad pueden unirse a la campaña y donar cualquier cantidad enviando un mensaje de texto al 707070 con la frase H4H o al momento de pagar en los supermercados Ralphs y Food 4 Less. También aparecerá un código QR en pantalla durante los noticiarios para dar a los televidentes otra opción de donar. Para donar, haga clic aquí.

El cien por ciento de las donaciones se destinarán directamente a los bancos de comida regionales y a las despensas locales incluyendo Los Angeles Regional Food Bank, Second Harvest Orange County, Feeding America Inland Empire, y Food Share Ventura County.

Telemundo 52 y NBC4 también se asociaron con la organización sin fines de lucro Central City Neighborhood Partners (CCNP) para ofrecer una entrega de alimentos el jueves 19 de diciembre de 10 a.m. a 1 p.m. (hasta agotar existencias, se entregarán en orden de llegada) en 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017. El evento cuenta con el apoyo de Los Angeles Regional Foodbank, Goya Foods, Ralphs, Food 4 Less entre otros que estarán presente para ayudar a repartir alimentos.

A lo largo de la campaña, ambas estaciones cubrirán historias sobre la inseguridad alimentaria en el sur de California. En Telemundo 52, manténgase en sintonía con el noticiero matutino, Noticiero Telemundo 52 a las 5 AM y 6 AM, Noticiero Telemundo 52 al mediodía y los noticieros de las 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. y Acceso Total a las 11:30 a.m. Sintonice a NBC4 para ver los reportajes en “Today in LA” de 4 a.m. a 7 a.m., y en los noticieros a las 11 a.m., 3 p.m. 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., y 11 p.m.

Televidentes también pueden ver historias en las plataformas digitales, incluyendo las aplicaciones móviles de Telemundo 52 y NBC4 y en plataformas de streaming Roku, Pluto TV y Samsung TV Plus. También por NBC4 Los Angeles News, el canal dedicado a noticias en Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

Para más información, visite Telemundo52.com/comunidad o Nbcla.com/helpthehungry. Siga @Telemundo52 y @nbcla en todas las plataformas de redes sociales para las últimas noticias.